La Prairie魚子體驗店登陸金鐘　限定甜點＋萬花筒工作坊

護膚品牌La Prairie由即日起10月10日，於金鐘太古廣場開設The Caviar Atelier期間限定店。活動以品牌多年來的魚子科研為主角，把護膚體驗、藝術裝置及限定甜點集於一身，讓訪客從不同感官角度認識Skin Caviar Collection魚子精華系列。場內設有魚子精華護膚體驗。品牌亦聯乘甜品主廚Amanda S.與其甜點品牌Flakes & Layers，帶來期間限定法式甜點；訪客另可預約參加萬花筒工作坊。

聯乘甜品主廚 Amanda S.

聯乘甜點名為Éclat Caviar，外形與配色取材自魚子精華系列。甜點以杏仁海綿蛋糕和酥餅作底，配上希臘乳酪雲呢拿慕斯、日本幼若桃及白桃果醬，口感在鬆軟、酥脆與細滑之間轉換。

動手製作萬花筒 從光影看肌膚結構

萬花筒工作坊以肌膚的多層次幾何結構為靈感。參加者可透過轉動萬花筒，觀察光線折射而成的多變圖案，從互動過程感受科研、工藝與藝術之間的連繫。完成後，參加者可把親手製作的萬花筒帶走留念。