La Prairie魚子體驗店登陸金鐘　限定甜點＋萬花筒工作坊

護膚品牌La Prairie由即日起10月10日，於金鐘太古廣場開設The Caviar Atelier期間限定店。活動以品牌多年來的魚子科研為主角，把護膚體驗、藝術裝置及限定甜點集於一身，讓訪客從不同感官角度認識Skin Caviar Collection魚子精華系列。場內設有魚子精華護膚體驗。品牌亦聯乘甜品主廚Amanda S.與其甜點品牌Flakes & Layers，帶來期間限定法式甜點；訪客另可預約參加萬花筒工作坊。
魚子護膚儀式主打緊緻輪廓
Skin Caviar Collection累積逾30年魚子科研，今次體驗聚焦Skin Caviar Liquid Lift魚子精華提升緊緻液及Skin Caviar Luxe Cream魚子精華瓊貴面霜。兩款產品均加入魚子PDRN等魚子精萃與Exclusive Cellular Complex™，品牌指配方有助促進7種膠原蛋白增生，提升肌膚緊緻度與彈性。
聯乘甜品主廚Amanda S.
聯乘甜點名為Éclat Caviar，外形與配色取材自魚子精華系列。甜點以杏仁海綿蛋糕和酥餅作底，配上希臘乳酪雲呢拿慕斯、日本幼若桃及白桃果醬，口感在鬆軟、酥脆與細滑之間轉換。
動手製作萬花筒 從光影看肌膚結構
萬花筒工作坊以肌膚的多層次幾何結構為靈感。參加者可透過轉動萬花筒，觀察光線折射而成的多變圖案，從互動過程感受科研、工藝與藝術之間的連繫。完成後，參加者可把親手製作的萬花筒帶走留念。
活動詳情及預約安排
日期：即日起至10月10日
時間：上午10時30分至晚上8時30分
地點：金鐘太古廣場LG1層Garden Court
登記魚子精華體驗服務並完成療程，可獲贈價值$1,210的魚子精華體驗裝。另可預約Caviar Journey，享用Éclat Caviar法式甜點及參加萬花筒工作坊；預約費用為HK$300，完成體驗後可於活動當日全數用作換購La Prairie產品。