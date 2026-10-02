網上熱話｜傳統奶奶重男輕女 懶理新抱陀女照出口術：可能下胎係仔呢

正所謂家家有本難念的經，特別是結婚後要與另一半的家庭相處，少不免會出現磨擦和衝突，更莫講話部分家中長輩可能會較堅持自己的看法，容易產生矛盾。早前，一位新抱在社交平台發文苦呻，直指自己的奶奶思想十分傳統，因此在抱孫一事上比較重男輕女，就算新抱已經表明腹中胎兒是女兒，奶奶仍然瘋狂出口術施壓，期望終有一日可以成功抱孫仔。

傳統奶奶重男輕女 新抱無奈發文 早前，一位新抱在Threads上分享婆媳糾紛，劈頭形容自己的奶奶集「好傳統、挑剔、講嘢有少少刻薄，外貌協會會長」等特質於一身，因此相處起來自然會有不少矛盾，但最令她不滿的是，奶奶的思想原來十分重男輕女，因此一直都對她腹中的胎兒心存盼望。

懶理新抱陀女照出口術：下胎係仔 發文者指自己當初知道懷孕後已即時做檢查，早已得悉腹中胎兒是女兒，惟奶奶知道後多次再問「會唔會有機會係仔？」在發文者強烈表示已經99%確認是女兒後，奶奶仍然堅持「可能有機會呢，你個肚咁尖」。除此之外，奶奶又稱已經向親戚領取嬰兒舊衫仔，豈料發文者發現大多為「典型藍色俾BB仔著既衫」，反問「咦，男仔衫黎架喎，可能唔係好啱」，而奶奶表明催生二胎指「可能你下胎係仔呢」。