網上熱話｜小學震撼教育！班主任扮請全班食雪條實質當懲罰 網民狠批：心地好差

香港學生讀書壓力大已是公開的秘密，不少家長、老師以至社工只好各出奇招，期望能夠為學生在繁忙的學習生涯中提供放鬆及喘息空間，減輕壓力。然而，部分老師所推崇的所謂「震撼教育」也許真的有幫助，但對年幼學生所造成的影響確實難以估計。早前，一位網民分享自己讀小學時的悲慘經歷，引來大家狠批涉事老師「心地好差」。

學生哥分享小學震撼教育 學童的成長過程十分重要，因此香港在教育上一向推崇家校合作，盼能為學童提供最佳的學習環境。不過，部分老師的教育方法可能較為極端，嚴重更有可能成為學童的陰影。早前，一位網民在Threads上發文，憶述自己讀小學時的經歷，引起網民熱烈關注。

扮請全班食雪條 實質當懲罰 帖文中表示班主任有一日「突然話請全班食雪條」，惟在事發當天疑因班上大部分同學未有如期呈交功課，憤怒的班主任就決定用雪條向學童提供震撼教育。發文者憶述當時老師「叫晒交唔到功課嘅人出去排隊逐個揀雪條，幫手開完，有同學想接嗰陣，班主任直接將雪條揼落空嘅顏料污水垃圾桶」。此舉持續近30次，共犧牲了20-30條雪條，又要求學童「罰企圍住個桶，睇住啲雪糕溶晒先準走，午休直接冇左，廁所都冇得去」。就連按時交功課的同學亦間接受罰，「交咗功課嘅人都唔敢要雪條，班主任問都話唔要，點食姐黐線」。