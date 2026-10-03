尖沙咀逾百餐飲優惠登場　國慶至萬聖節指定美食買1送1

尖沙咀中部一帶餐飲優惠登場，「尖沙咀中．美酒美饌2026」由10月1日起至11月舉行，區內逾百間餐飲商戶推出限定優惠，由米芝蓮推介食府、傳統老字號至日式料理及酒吧都有份，部分指定美食更有買一送一。活動橫跨國慶及萬聖節檔期，10月生日人士到指定商戶消費亦有生日禮遇。

逾百項餐飲優惠

今屆「尖沙咀中．美酒美饌」由尖沙咀中部策略發展協會（T-Central）主辦，參與商戶遍及厚福街、山林道、金巴利道、加拿芬道及諾士佛臺等地，超過800間商戶參與，餐飲選擇由粵菜、港式茶樓、西餐至日韓料理都有。

當中有多間餐廳推出買一送一優惠，例如Yamm逢星期一至四享自助午餐買一送一；蓮香樓指定芝麻卷及鮮蝦炸雲吞買一送一；FINDS招牌DAIM芭菲同樣買一送一。Tivoli指定巴馬火腿蜜瓜、凱撒沙律及意式炒白菌也有買一送一。