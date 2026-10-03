尖沙咀逾百餐飲優惠登場　國慶至萬聖節指定美食買1送1

尖沙咀中部一帶餐飲優惠登場，「尖沙咀中．美酒美饌2026」由10月1日起至11月舉行，區內逾百間餐飲商戶推出限定優惠，由米芝蓮推介食府、傳統老字號至日式料理及酒吧都有份，部分指定美食更有買一送一。活動橫跨國慶及萬聖節檔期，10月生日人士到指定商戶消費亦有生日禮遇。
逾百項餐飲優惠
今屆「尖沙咀中．美酒美饌」由尖沙咀中部策略發展協會（T-Central）主辦，參與商戶遍及厚福街、山林道、金巴利道、加拿芬道及諾士佛臺等地，超過800間商戶參與，餐飲選擇由粵菜、港式茶樓、西餐至日韓料理都有。
當中有多間餐廳推出買一送一優惠，例如Yamm逢星期一至四享自助午餐買一送一；蓮香樓指定芝麻卷及鮮蝦炸雲吞買一送一；FINDS招牌DAIM芭菲同樣買一送一。Tivoli指定巴馬火腿蜜瓜、凱撒沙律及意式炒白菌也有買一送一。
10月壽星有額外優惠 部分餐廳低至8折
10月生日人士到指定商戶消費，出示有效身份證明文件可享生日禮遇。古今二推出全單8折優惠；滝雲指定「極上海膽、鱈場蟹腳二人前」可享85折，經Mi+手機程式預購套餐則為$1,980。
其他餐廳亦有生日優惠，Tivoli送指定意式甜品，Backdoor送指定Shooter 6杯。江記燒鵝冰室則有燒鵝88折，惠顧燒鵝五寶飯、乳豬六寶飯或叉燒四寶飯更送凍飲一杯。
Mi+預購節慶套餐 指定優惠可直接手機登記
部分餐廳優惠可透過美麗華集團Mi+手機程式預購。國金軒指定「Mira-licious」招牌晚市套餐原價$1,188，經Mi+預購可享8折；滝雲的「極上海膽、鱈場蟹腳二人前」則可於Mi+預購，優惠價$1,980。
另外，活動期間以AlipayHK等付款及登記方式，實際優惠及參加方法各有不同，消費前可先查看指定商戶的活動條款。
Mira Place有AI咖啡師 手拉港式奶茶及糖蔥餅登場
除了餐飲優惠，Mira Place B1中庭同期舉行「『味』來漫嚐」主題活動，現場有AI機械人即沖精品咖啡，並由「香記」大師傅即場手拉港式奶茶，另有港式Mochi、即製糖蔥餅及霓虹燈打卡位。
萬聖光影祭10月中登場 夜泊每小時$8
萬聖節期間，Mira ARTvenue預計於10月中舉行「萬聖光影祭」，以巨型萬聖節戶外光影裝置作打卡場景；10月29日起至11月1日，部分餐廳亦推出萬聖節服飾禮遇，例如滝雲穿上萬聖節主題服飾可獲贈酒精飲品一杯。
自駕人士則可留意「T-Central無憂泊」夜泊優惠，晚上11時至翌日上午7時泊車於Mira Place，每小時$8。
「尖沙咀中．美酒美饌2026」由2026年10月1日至11月舉行，各項優惠的日期及細則不一，完整餐廳名單及優惠詳情可參閱活動資料。
核心禮遇
「買一送一」超值優惠：指定精選菜式、主題飲品或套餐享買一送一，適合親友共享滋味。
「Mi+ 手機程式節慶套餐」：美麗華集團會員平台「Mi+」設立活動專頁，方便顧客直接於手機預購商戶獨家節慶套餐，體驗順暢 O2O 換領。
「國慶同樂・十月壽星禮遇」：十月份生日顧客出示有效身份證明文件，於指定商戶消費即可獲贈獨家生日驚喜。
「壓軸狂歡・萬聖美酒賞」：10 月 29 日起鼓勵市民及旅客穿著萬聖節主題裝扮或憑指定憑證，深入區內特色餐廳及酒吧換領專屬美酒/禮遇。
「票尾經濟」：活動承接國慶黃金週及萬聖節等矚目盛事帶來的機遇，同時積極配合推動「票尾經濟」，為區內注入源源不絕的節慶活力，吸引市民及旅客到訪消費，共同感受尖沙咀中部的獨特魅力，活動詳情主辦將於稍後公佈。
精選餐廳巡禮
酒店及米芝蓮推介：
國金軒 (The Mira Hong Kong)：米芝蓮推介高級粵菜，於 Mi+ 手機程式預購指定「Mira-licious」HK$1,188 招牌晚市套餐享 8 折優惠。
Yamm (The Mira Hong Kong)：國際自助餐殿堂，逢星期一至四惠顧自助午餐享買一送一。
老字號經典滋味：
蓮香樓 (金巴利道)：百年傳統粵式茶樓重現金巴利道，惠顧香滑懷舊芝麻卷或鮮蝦炸雲吞享買一送一。
江記燒鵝冰室：地道港式冰室，全日惠顧燒鵝享 88 折；惠顧指定多寶飯免費獲贈凍飲。
西式及國際佳餚：
FINDS (帝樂文娜公館)：北歐特色餐廳，惠顧招牌甜品 DAIM 芭菲享買一送一。
Tivoli 意大利餐廳：指定菜式（巴馬火腿蜜瓜/凱撒沙律/意式炒白菌）享買一送一，十月壽星獲贈指定意式甜品。
亞洲創意及特色料理：
古今二 (The ONE)：人氣日式創意卷物，十月生日顧客出示證明享全單 8 折。
滝雲：高級日式料理專門店，預購「極上海膽、鱈場蟹腳二人前」享優惠價 HK$1,980；萬聖節期間穿著主題服飾獲贈酒精飲品。
諾士佛臺暢飲熱點：
Joe Bananas：標誌性狂歡酒吧，每日 18:00 起至深夜享 Happy Hour 飲品買一送一；星期三 Ladies' Night 指定時間女士免費享用雞尾酒。
Backdoor：熱門 Bar & Lounge，惠顧指定紅/白酒享買一送一，十月壽星免費獲贈指定 Shooter 6 杯。