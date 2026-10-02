SUNRISEPOP|動漫聯動祭快閃店登場 3米小圓現身！全新劇場版港式打卡位+限定周邊 (有片)

各位動漫迷準備！動漫潮玩品牌「SUNRISEPOP」聯乘「動漫聯動 Microworks ACG」，即日起至10月12日登陸銅鑼灣皇室堡地下中庭！今次活動重磅聚焦10月8日在港上映的《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的廻天〉》，場內除了有專為香港粉絲打造的獨特港式風格打卡區外，更有3米高小圓吹氣公仔。現場更推出多款首發周邊商品、抽卡機、滿額優惠及打卡禮遇，加上人氣作品《加油吧！中村同學！！》、《膽大黨》、《咒術迴戰》及《藥師少女的獨語》等熱門周邊，粉絲們準備買到手軟！

3米高巨型小圓吹氣公仔登場！造型參照第二彈拍拍燈商品，呈現小圓雙眼輕閉、微微粉紅面頰的安坐姿態，搭配標誌性粉紅色雙馬尾與精緻大蝴蝶結，可愛甜睡的模樣超可愛，絕對是全場最吸睛的必訪打卡位。此外，木棉花香港特別打造專屬特色插畫佈景，融入香港獨有的建築元素與招牌霓虹燈牌風格，將魔法少女們置身於濃厚港式色彩之中，動漫迷打卡絕對不能錯過。

適逢《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的廻天〉》即將上映，現場推出一系列全新周邊！由具收藏價值的 FigureSIT 坐姿公仔、毛絨公仔(新品預購)到明信片、徽章，以至實用又精美的小圓拍拍燈、斜挎包及收納包等，萌度爆表！同場更有《劇場版 魔法少女小圓(新篇)叛逆的物語》經典周邊重現，包括徽章、色紙、亞克力鑰匙扣及精美立牌等，帶你瞬間重溫當年最震撼心靈的經典一刻。

至於《藥師少女的獨語》泡泡系列周邊商品亦於香港首賣，全新繪製的閃閃發光極光款式幻彩壓克力立牌、隨機全息加工徽章、流蘇壓克力吊飾，以及Q版角色的壓克力立牌與貓貓、壬氏貼紙等，實用小物如多功能收納包及隨身鏡亦一應俱全。

除了小圓之外，其他大熱IP陣容同樣不能錯過！《咒術迴戰》動畫5周年「西裝風」系列第一彈及第二彈正式登場，其中第二彈更是香港首發周邊，陣容包括五條悟、夏油傑、乙骨憂太及狗卷棘等，推出精美襟章、透明卡、角色立牌、金屬燙油門票風小卡及掛軸等，極具收藏價值。

打卡免費送明信片 滿額再享獨家禮遇

現場更推出多重限定滿額贈禮活動！凡於指定《魔法少女小圓》佈景板拍照並上載至指定社交平台，首階段(9月30日至10月7日)可免費獲贈《[新篇] 叛逆的物語》精美明信片乙張；第二階段(10月8日至12日)則可獲贈最新《〈瓦爾普吉斯的廻天〉》電影主題明信片乙張。

另外購買 SUNRISEPOP 指定商品滿$200，即送IP明信片/撕拉卡乙張，滿$400 額外送IP PVC扇乙把。購買《咒術迴戰》5週年系列滿$200，即隨機獲贈「燙金星光明信片」一張；購買《藥師少女的獨語》泡泡系列滿$300，即隨機獲贈明信片一張。所有贈品數量有限，送完即止。