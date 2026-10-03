bossini旺角旗艦店開幕 首50位顧客即送禮品包+現金券 黃金周全場額外85折

扎根香港40載的本土服飾品牌bossini，相信各位絕對不陌生。即日起，品牌位於旺角銀城廣場的全新旗艦店已經開幕，並帶來全新2026秋冬系列和多重開幕優惠。每日首50位顧客只須作出任何消費，即可獲贈價值$370的開幕限定禮品包及$100現金券，各位不妨把握機會帶走禮物。

每日首50位消費顧客 即送價值近$500禮物 新店推出全新2026秋冬系列男女裝和童裝，產品主打功能性與時尚兼備。當中包括防曬抗UV外套、輕盈易收納風衣（Packable Windbreaker）及四向彈性長褲(4-Way StretchPants)，迎合粉絲戶外和日常穿搭需求。即日起至10月4日期間，bossini推出限量早鳥驚喜，每日首50位消費的顧客即可獲贈價值$370的開幕限定禮品包及$100現金券，感謝粉絲40年的支持。

限時全場貨品85折！ 正值國慶黃金周，新店同時推出多重優惠。即日起，顧客於旺角旗艦店入手全場正價及特價貨品，即再享85折；顧客消費滿$700，即可免費獲贈「bossini 限定收納旅行袋」；消費滿滿$1500，更可獲贈「bossini 限定摺疊行李箱」。與此同時，VIP會員更加獨享雙倍積分購物優惠和$130現金券，買得越多，積分越多！