香印青提蛋糕推介｜6款秋日限定口味$70起　 香印青提配奇異果、焙茶麻糬

秋季正值香印青提當造，不少蛋糕店都趁住這股清甜果香推出期間限定蛋糕，由奇異果、茉莉花香，到焙茶、麻糬及Mascarpone芝士忌廉，各有不同。今次為大家整理了各大蛋糕店推出的一系列期間限定香印青提蛋糕，$70起即可品嘗。

SARASEI 香印青提奇異果忌廉蛋糕 「更紗製菓 SARASEI」今季推出「香印青提奇異果忌廉蛋糕」（$230），以日本香印青提配奇異果，走清新酸甜路線。蛋糕面層鋪滿香印青提及奇異果，加入檸檬啫喱，入口先有爽脆果感，亦帶來一點酸香。 蛋糕內餡則加入雲呢拿燉蛋、青提海綿蛋糕及鮮忌廉，中間夾有青提果醬，讓果香再突出一點。蛋糕外圍同樣以青提及奇異果裝飾，整體果味較豐富。



La Famille 香印青提茉莉戚風 La Famille 將日本香印青提與茉莉花香結合，推出「香印青提茉莉」系列，當中有原個戚風大蛋糕及小蛋糕兩款。 原個戚風蛋糕以日本直送香印青提鋪滿面層，配上檸檬啫喱，蛋糕體則加入新鮮青提果肉及青提日本鮮忌廉，再夾入茉莉吉士醬，果香之外多一重花香。想一人享用的話，都有「香印青提茉莉戚風小蛋糕」，雙色戚風蛋糕配香印青提果粒及鮮忌廉，尺寸較小巧。小蛋糕售$70；原個戚風大蛋糕有15cm、17cm及20cm，分別售$398、$548及$698。





東海堂焙茶麻糬香印青提蛋糕 東海堂今季就有兩款香印青提蛋糕選擇，其中「日本香印青提焙茶麻糬蛋糕」將香印青提配搭焙茶奶凍、乳酪慕絲、麻糬及提子寒天，蛋糕面層再加上忌廉、朱古力裝飾及銀珠糖，果香之間帶有焙茶茶香，口感亦有麻糬的煙韌感。1.5磅售$289。 另一款「日本香印青提Cake Light」則走較輕巧路線，面層以日本香印青提及忌廉配朱古力裝飾，夾層有忌廉、提子醬、提子寒天、戚風蛋糕及海綿蛋糕，0.6磅售$179，份量較小，適合想淺嘗香印青提蛋糕的人。