中環酒吧｜中環屈臣氏酒窖 Bar 0001酒吧升級！聯乘「五味雜陳」推花塔餅雞尾酒 免費派干邑味雪糕

適逢屈臣氏集團185周年，屈臣氏酒窖（Watson’s Wine）位於中環長江集團中心的酒吧「Bar 0001」現以換上全新面貌，並以「酒過界」為題展開本地品牌聯乘企劃！今次企劃特別攜手「五味雜陳」、「BEAT FRIDAY 節拍星期五」及「甜筒暉 TEEMTONEfai」三大本地人氣品牌，打造全港限量草本利口酒禮盒套裝、懷舊特調雞尾酒、廣東歌音樂派對以及免費干邑味雪糕派發活動。

全新升級的「Bar 0001」將現代時尚工業風與中式古典元素巧妙結合。店內有多個打卡位，必影由「五味雜陳」傾力打造、高達一米的招牌酒瓶藝術裝置，極具玩味！還有以舊式藥材舖百子櫃為靈感的裝置。深色木櫃與現代酒吧的線條形成對比，一面呼應屈臣氏由藥房起家的品牌歷史，一面連結「五味雜陳」以東方草本入酒的創作方向。

屈臣氏酒窖與本地品牌「五味雜陳」聯乘推出「屈臣氏集團 185 周年五味雜陳特別版」禮盒套裝，全港僅限量發售 185 套，內含一瓶 250 毫升的精緻草本利口酒，嚴選五味子與檀香精心調配，入口甘醇順滑，散發細緻溫潤的木質香氣，更巧妙蘊含五行養生概念。隨套裝更附送兩款古雅闊口陶瓷杯，杯身特別印上「酒逢知己」與「妙藥成韻」的點題佳句，杯底更悄悄藏有屈臣氏酒窖吉祥物「小酒臣Vini」的可愛表情，將玩味設計與傳統情懷完美融合。另外，今次合作更限定推出「花塔餅特調雞尾酒」，這款創作靈感源自昔日屈臣氏經典驅蟲健脾藥餅「花塔餅」，以雙重朗姆酒為基底，融入本地品牌 Magnolia Lab 的「閉月羞花」草本酒與自製山楂糖漿，搭配綿密蛋白泡沫，頂層再放上一顆童年回憶中的花占餅，入口酸甜順滑，整體有驚喜！

指定日子免費派干邑味雪糕

屈臣氏酒窖於 10 月 1 日至 10 月 5 日期間，聯手人氣雪糕品牌「甜筒暉 TEEMTONEfai」，巡迴東涌、太古、尖沙咀、灣仔及中環五大指定門市，舉辦限定干邑味雪糕免費派發活動。每日各門市免費送出 150 杯，只要成功登記成為新會員，或憑即日門市消費單據即可免費換領乙杯，數量有限，送完即止！

此外，在 10 月 1 日至 10 月 15 日期間，雙方更推出限時專享優惠券。只要在屈臣氏酒窖或「甜筒暉 TEEMTONEfai」消費即可獲贈優惠券乙張，憑券於「甜筒暉」購買任何產品即享港幣 $10 折扣；於屈臣氏酒窖購買紅酒、白酒或清酒滿港幣 $198 即可折抵港幣 $30，選購馬爹利（Martell）更可專享港幣 $50 折扣。



派發詳情：