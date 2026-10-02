麥當勞App優惠「Monday 麥麥勁賞」第40週　全新下午茶$20/抵食套票$100/飲品套票$100八杯

麥當勞App「Monday 麥麥勁賞」踏入第40週，今週除了有韓辣牛油醬脆爆雞腿飽四道菜套餐減$5、指定套餐加$12配鹽味焦糖迷你脆條，更全新推出兩款下午茶優惠，$20起即可歎鹽味焦糖迷你脆條配飲品，或以$22配甜心脆脆OREO®麥旋風。另外，App內亦有多款麥麥慳套票及McCafé飲品套票可供選購。

今週App優惠亦包括「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽配甜心脆脆OREO®麥旋風四道菜套餐減$5」，漢堡選用特大原塊雞腿肉，配上韓國直送韓辣牛油醬、原片菠蘿及羅馬生菜，結合微辣與微甜滋味。另外，指定套餐加$12即可配鹽味焦糖迷你脆條。

麥當勞全新推出兩款下午茶優惠，分別以$20享鹽味焦糖迷你脆條配飲品，或以$22配甜心脆脆OREO®麥旋風。鹽味焦糖迷你脆條帶鹹甜滋味，下午茶時段口痕想食啲小食，又有新選擇。

全新下午茶優惠$20起 脆條配飲品或麥旋風

麥麥慳套票$100起 任選4個指定套餐

麥當勞App現有「麥麥抵食套票」及「著數之晨套票」，全數付款$100起即可任選4個指定套餐；亦可先付$30取得4張換購券，其後每次低至$20換購指定套餐。

想選擇四道菜套餐，則有「四重滋味四道菜套票」，全數付款$136起可任選4個指定四道菜套餐；訂金方案同樣先付$30取得4張換購券，其後每次低至$29換購。

McCafé飲品套票$100起換8杯

McCafé亦推出新一輪飲品套票，$100起可任選8杯指定飲品，平均每杯$12.5。選擇包括細杯熱即磨黑咖啡、熱即磨鮮奶咖啡、熱椰香鮮奶咖啡及熱淳茶舍鮮奶綠茶。