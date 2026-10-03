CON-CON THE MIX登陸希慎廣場 集合動漫潮流美妝市集 限量駱駝牌壺/獨家黑膠/世界冠軍搖搖表演 (有片)

CON-CON THE MIX登陸希慎廣場 集合動漫潮流美妝市集 限量駱駝牌壺/獨家黑膠/世界冠軍搖搖表演

繼今年4月震撼動漫界及潮流圈的盛事「CON-CON HONG KONG 2026」吸引全城熱潮後，羚邦集團將IP帶入鬧市中，推出全新文化平台「CON-CON THE MIX」。首站由即日起至10月11日登陸銅鑼灣希慎廣場，貫穿商場多個樓層，破格將動畫、潮流、美妝、餐飲與競技搖搖運動集於一身，打造成一站式「食、買、玩」沉浸式新地標。 大會更宣布「CON-CON® HONG KONG 2027」於2027年5月7至9日強勢回歸亞洲國際博覽館，並會以全面升級的「Super Charged」企劃，帶來亞洲音樂節、IP聯乘Mega Brands市集及全新「IP x 運動」區等，即睇詳情。

一樓潮流集結 搶全球限量50個駱駝牌壺兼獨家香水 踏入希慎廣場1樓的期間限定店，今次最矚目的絕對是香港老字號CAMEL駱駝牌首度加入，聯同日本知名藝術家COIN PARKING DELIVERY筆下人氣角色Mr. Shirai，推出香港特別版保溫壺。設計融合功夫與香港永不言敗的精神，全球極限量50個，每個均刻有01/50至50/50獨立編號，極具收藏價值。同場亦有逾30款Mr. Shirai原創商品首度登陸香港，以及潮牌GRS回歸開賣人氣聯乘單品。本地香水品牌The Scentist再次登場，調製出全新限定香氛，以佛手柑、橙花、廣藿香及龍涎香為主調，前調清新、尾調帶有溫暖木質琥珀氣息，詮釋跨界碰撞的餘韻。

二樓+四樓美妝咖啡 主題特飲送限定貼紙 2樓人氣美妝品牌Woke Up Like This特別推介Tweeny Tiny — Sheer Dab聯乘產品，融入「Mix Some _____!」標語，消費即送限定驚喜小禮物。直上4樓日系Café HOW to live well，品牌首度與CON-CON聯乘推出期間限定「Mix Some 竹炭鮮奶咖啡」，視覺效果極震撼，搭配醇香咖啡與竹炭，口感充滿層次。凡點購特飲更獲贈CON-CON × Mr. Shirai限定貼紙一包，數量有限，送完即止。

五樓跨界市集 世界冠軍親身示範搖搖花式 來到5樓Marketplace跨界聯乘市集，最吸引眼球的莫過於香港搖搖潮流品牌C3YOYODESIGN攤位，現場展出香港搖搖世界冠軍的專屬「武器」。兩位「世一」香港代表——2A組別世界冠軍陳俊熙及Over40組別冠軍黃偉鑠，早前更於預覽日即席示範為大會獨家創作的「衝破 DNA」搖搖花式，活動期間搖搖大使亦會不定時快閃示範教學。駱駝牌特別邀請本地重量級插畫師曹志豪(Jerry Cho)與Pen So，以黑白線條描繪香港風景，推出獨家配色保溫壺。同時，Sony Music特別精選30款人氣動畫原聲黑膠唱片，包括《JoJo的奇妙冒險：黃金之風》、《鏈鋸人》及《葬送的芙莉蓮》彩色黑膠等，極具收藏價值。

本地創作《無涯之約》星級配音陣容 為支持本地原創，港產科幻動畫《無涯之約》，由AK江𤒹生、李佳芯、任達華、魏浚笙等星級陣容配音，今次更首度參展帶來獨家周邊。包括與潮牌Ginger三方聯乘的黑色「Sacrifice」及白色「Faith」限定Tee、首波TCG密封卡牌包、WHY聯乘拼布托特包等。當中「亞雷 × 場景背景」限量版編號立牌全港更只限量50件，把握機會入手！