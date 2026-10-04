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出版：2026-Oct-04 16:00
更新：2026-Oct-04 16:00

深圳好去處｜全新Walmart超市10.11登陸福田1商場 毋須入會/佔地逾3000平方米 開幕送帆布袋+椰子水+咖啡

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Joe35

深圳又有新的掃貨地點了！美國連鎖大型超市Walmart沃爾瑪將於10月11日登陸深圳福田KK one商場。新店佔地超過3000平方米，設有海產、熟食和生活用品等區域，為顧客帶來過萬件商品，滿足不同人的需要。另外，Walmart不屬於會員制超市，顧客毋須成為會員方能入場，加上選址鄰近地鐵站，必定成為各位北上入貨的新據點。

KKONE沃尔玛这是准备营业了吗 路过几次了 1 哈呀哈呀哈基米 来自小红书网页版

Walmart沃爾瑪超市將於10月11日登陸深圳福田KK one商場！（小紅書圖片）

位於福田KK one商場的Walmart新店將於10月11日開幕，佔地超過3000平方米，並且設有多個區域，包括海產、水果、生活用品和冷藏食品等。

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設4大開幕優惠 免費送帆布袋+椰子水+咖啡

為慶祝新店內幕，Walmart特別推出以下4大開幕優惠：

10月11至15日期間，顧客於KK one商場指定商戶消費，憑消費單據到Walmart，即可免費獲贈限量椰子水。

10月9至16日期間，顧客於社交平台上打卡KK one新店開幕和Walmart咖啡車，並標註指定內容，即可免費獲贈咖啡。

10月11至17日期間，於Walmart買滿人民幣128元，即送指定帆布袋。

首次註冊Walmart APP、從未於App內完成過實物訂單支付的用戶，於10月11至17日期間，掃描指定QR CODE即可獲贈100%中獎刮刮卡。

深圳福田KK ONE Walmart

地址：深圳市福田區下沙地鐵站KK ONE南區負一層B124

開幕日：2026年10月11日

交通：深圳地鐵9號線到下沙站B出口

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