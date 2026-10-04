深圳好去處｜全新Walmart超市10.11登陸福田1商場 毋須入會/佔地逾3000平方米 開幕送帆布袋+椰子水+咖啡

深圳又有新的掃貨地點了！美國連鎖大型超市Walmart沃爾瑪將於10月11日登陸深圳福田KK one商場。新店佔地超過3000平方米，設有海產、熟食和生活用品等區域，為顧客帶來過萬件商品，滿足不同人的需要。另外，Walmart不屬於會員制超市，顧客毋須成為會員方能入場，加上選址鄰近地鐵站，必定成為各位北上入貨的新據點。