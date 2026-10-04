人氣托腮貓登陸海港城 第100幅作品首亮相/港式二創名畫/兵馬俑貓登場 (有片)

相信大家對這隻單手托腮、可愛又療癒的貓咪不會陌生。由本地藝術家 Leon Lai(LeonLollipop)一手打造的人氣角色「Gloomie 托腮貓」，憑其獨特哲學家姿態俘虜無數貓奴。今個10月，Gloomie跳出街頭壁畫，由即日起至10月25日登陸尖沙咀海港城美術館，舉辦首個個人作品展「Gloomie Museum 托腮貓藝術館」，帶大家展開一場玩味十足的藝術漫遊！

今次展覽以「藝術館」為概念，最吸睛嘅必定是LeonLollipop創作「Gloomie 托腮貓」系列的第100幅肖像作品——《Gloomie Lisa》。作品將西方名畫《蒙娜麗莎》與 Gloomie 經典嘅托腮動作結合，沉思眼神配上神秘微笑，為世紀名畫添上港式幽默。作為系列的第100幅里程碑之作，絕對是粉絲必到打卡位。

除了平面繪畫，Gloomie 今次「跳出畫框」化身立體雕塑！現場展出17款變裝造型，包括7款向達文西、莫奈、梵高、畢加索及安迪華荷等西方藝術大師致敬的雕塑，古希臘雕像變成萌爆貓咪。另外仲有10款《Terracotta Kitty Army》兵馬俑造型貓士兵，一整排貓咪軍團整裝待發，氣勢十足又搞笑。

隱藏港式二創彩蛋！赤柱版《吶喊》+Pop-Art豆豉鯪魚

LeonLollipop亦將香港地標與地道文化融入世界名畫之中，大玩港式二創！例如將《蒙娜麗莎》背景換上啟德景觀、以赤柱風景重現《吶喊》，甚至於上環街頭向梵高致敬，《Starry Gloomie》融入大家熟悉的城市記憶。

作品中更藏有不少藝術家的成長彩蛋，例如以水墨風格描繪童年回憶的「蝦」主題創作，最驚喜莫過於以波普藝術(Pop-Art)風格演繹港式罐頭美食「豆豉鯪魚」！本土集體回憶加上前衛藝術，幽默之餘帶有濃濃香港人情味。