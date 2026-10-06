上環藝廊Lalaverie Gallery無償開放 法國國寶Bernard Faucon真跡攝影作品展

上環一條旺中帶靜的街道上，一座佔地約700平方呎的藝術空間Lalaverie Gallery。創辦人夏耀文，八十年代於香港理工學院工程系畢業後，即赴法國國巴黎第八大學修讀攝影學位，數十年來視攝影藝術為個人信仰，因此藝廊首個展《攝影收藏在香港：Bernard Faucon攝影展》，即將法國國寶級攝影大師的12 幅珍稀代表作帶到香港，向大眾推廣攝影作品的藝術欣賞與收藏價值。

26歲遠赴法國追夢的夏耀文，在第八大學修讀攝影時，便在巴黎巴士底廣場旁創辦了首間Lalaverie Gallery，開幕展正是已故台灣攝影大師張照堂的個展。回港生活30年、曾從事餐飲業，開設過多間餐廳，退休後，他終於在上環重續藝術這份志業，「在法國悠長文化中實踐攝影，給予我對西方知性人文價值的感染，雖然回港多年來後從事過不同行業，最後還是延續開設攝影藝廊的志業。」