上環藝廊Lalaverie Gallery無償開放 法國國寶Bernard Faucon真跡攝影作品展

上環一條旺中帶靜的街道上，一座佔地約700平方呎的藝術空間Lalaverie Gallery。創辦人夏耀文，八十年代於香港理工學院工程系畢業後，即赴法國國巴黎第八大學修讀攝影學位，數十年來視攝影藝術為個人信仰，因此藝廊首個展《攝影收藏在香港：Bernard Faucon攝影展》，即將法國國寶級攝影大師的12 幅珍稀代表作帶到香港，向大眾推廣攝影作品的藝術欣賞與收藏價值。
26歲遠赴法國追夢的夏耀文，在第八大學修讀攝影時，便在巴黎巴士底廣場旁創辦了首間Lalaverie Gallery，開幕展正是已故台灣攝影大師張照堂的個展。回港生活30年、曾從事餐飲業，開設過多間餐廳，退休後，他終於在上環重續藝術這份志業，「在法國悠長文化中實踐攝影，給予我對西方知性人文價值的感染，雖然回港多年來後從事過不同行業，最後還是延續開設攝影藝廊的志業。」
先構思 後拍攝構築主觀場景
生於五十年代的Bernard Faucon，是七十至八十年代「構建攝影」的先驅，擅長「先構思，後拍攝」。他會親自構築場景、安排情節、擺布道具與人物，像導演一樣在現實中「無中生有」地製造出一個純粹的主觀世界，開創「觀念攝影」與「執導攝影」的先河。這次展出的12幅珍跡，均採用十九世紀極繁複的法國弗雷松沖印工藝(Fresson Printing)製成，畫面帶有一種顆粒感、有種溫暖而深邃的特殊質地，由夏耀文與「有心機農場」創辦人吳炳良多年精心收藏。
展覽精選大師三大經典系列，包括看大師如何開著雪鐵龍開篷車，載滿人偶穿梭南法鄉郊，用童模與人偶交織出淡淡夏日鄉愁的《悠長暑假》；畫面上不見一人，卻透過微風吹動窗紗與光影蔓延，展現「缺席」的深情對話的《愛之室》；將親筆字雕刻成木雕，覆上高反光布安放於大自然。閃光燈按下一瞬，抽象字句幻化為穿梭風景光帶的《文字》。
長桌聚餐作交流
Lalaverie Gallery以「無償藝廊」非牟利概念營運。不論是展場租借、黑房使用或沖印裱框，皆不向藝術家收取任何分賬，全面扶持新晉創作人。2027年，藝廊還計劃舉辦「家庭照片徵集」，探討手機與早期攝影如何記錄生活。更讓人期待，夏耀文將復刻早年他在巴黎畫廊的傳統——在展場擺開長桌，邀請創作者與觀眾在開幕後聚餐，在微醺中延續攝影與文化的深度對話。
《攝影收藏在香港：Bernard Faucon攝影展》詳情：
日期：即日起至11月8日
開放時間：逢星期五、六、日下午3時至7時
地點：香港上環普仁街2號地下
票價：免費入場