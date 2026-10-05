Kingsley Café × CREAMY MAMI小忌廉期間限定cafe登場 必搶限定便當盒/50款周邊產品

日本經典魔法少女動畫《我係小忌廉》，八十年代曾經瘋魔一時，收穫大批fans。近日《我係小忌廉》宣布與Kingsley Café合作，推出首間夢幻主題餐廳，更將以「Magical Preparation in the City of Lights」為主題，於銅鑼灣時代廣場開設Creamy Mami期間限定快閃店，走進店內，整個空間被布置成迎接小忌廉華麗登場的表演後台，牆上掛滿了小優與小忌廉的珍貴照片，帶領fans再度重溫小忌廉的魔法璀璨時光。

Kingsley Café餐廳旺角店，精心打造成三大必影經典打卡場景。門口完美還原了《我係小忌廉》主角小優一家的黃色可麗餅餐車場景，旁邊更特別調配了小優等身立牌，以及活靈活現的嘉寶、嘉麗公仔在門前歡迎大家，重現動畫中溫馨的日常畫面。餐廳正門位置，特別增設一個專屬的打卡夢幻舞台。舞台燈光閃爍，變身後閃耀奪目的小忌廉已經準備就緒，在舞台中央期待著跟前來的fans們合照，讓大家一圓與偶像同台的夢想。