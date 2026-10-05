Kingsley Café × CREAMY MAMI小忌廉期間限定cafe登場 必搶限定便當盒/50款周邊產品

日本經典魔法少女動畫《我係小忌廉》，八十年代曾經瘋魔一時，收穫大批fans。近日《我係小忌廉》宣布與Kingsley Café合作，推出首間夢幻主題餐廳，更將以「Magical Preparation in the City of Lights」為主題，於銅鑼灣時代廣場開設Creamy Mami期間限定快閃店，走進店內，整個空間被布置成迎接小忌廉華麗登場的表演後台，牆上掛滿了小優與小忌廉的珍貴照片，帶領fans再度重溫小忌廉的魔法璀璨時光。
Kingsley Café餐廳旺角店，精心打造成三大必影經典打卡場景。門口完美還原了《我係小忌廉》主角小優一家的黃色可麗餅餐車場景，旁邊更特別調配了小優等身立牌，以及活靈活現的嘉寶、嘉麗公仔在門前歡迎大家，重現動畫中溫馨的日常畫面。餐廳正門位置，特別增設一個專屬的打卡夢幻舞台。舞台燈光閃爍，變身後閃耀奪目的小忌廉已經準備就緒，在舞台中央期待著跟前來的fans們合照，讓大家一圓與偶像同台的夢想。
餐點方面，最吸是「小忌廉限定便當盒餐點」，夢幻粉紫的盒面，印有經典心形星空造型，內裡盛載惹味日式蓋飯，用餐完畢後，可直接把便當盒帶回家收藏！此外，還有淋上明太子醬的「夢幻粉紅蛋包飯」，以及第一階段限量的「小優特製限定紫可麗餅」，搭配馬卡龍與紫色雪糕，每日限量供應。
凡惠顧任一款小食拼盤，可免費獲贈「小忌廉限定木盤」(最後一批限量300個)。此外，堂食fans可享專屬禮遇，惠顧主題主食即送小忌廉珍藏版幻彩明信片，惠顧指定甜品送PP餐墊。消費滿$200(加一前)即可免費盲抽「限量心形金屬襟章」。
至於銅鑼灣的Creamy Mami POP UP Store，以小忌廉專屬的「後台化妝間」 為布置核心。充滿八十年代粉紫浪漫氛圍的巨星幕後空間，每位 Fans 都可以親臨後台，見證小忌廉耀眼登場嘅一刻。這裡除了特別推出一系列圍繞「巨星出道」、「後台美妝」與「經典回憶」等會場限定周邊，更有日本直送限量精品。包括超過50款獨家限定周邊，包括公仔匙扣盲盒、雙面電繡布袋及八十復古City Pop塗鴉tee，此外還有4款金屬魔法道具匙扣，包括小忌廉、小優、嘉寶及嘉麗吊飾、甜品羹及小忌廉貼紙套裝。第二階段更將追加cafe限定橙系門簾、珍藏PVC卡、環保飲管及襟章等，小忌廉fans絕對不容錯過。
Kingsley Café x 小忌廉主題餐廳
日期：即日起至11月15日
地點：旺角彌敦道700號T.O.P商場3樓314-315號
時間：12時15分至晚上9時 30分(最後入座20時15分)