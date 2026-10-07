香港城市室樂團《波恩英雄》重現樂聖傳奇 跨國陣容音樂劇形式演繹貝多芬一生

當命運敲響大門，失聰的痛苦如何淬煉出改變世界歷史的交響樂章？香港城市室樂團(CCOHK)將呈獻音樂劇《波恩英雄》，由本地劇作家黎燕欣創作及製作。全劇配以精心考究的歷史服裝，還有舞台與燈光設計，帶領樂迷穿梭時空，生動重現樂聖路德維希凡貝多芬(Ludwig van Beethoven)波瀾壯闊的一生。
《波恩英雄》採用獨特的敘事視角，透過貝多芬的學生兼助手費迪南德里斯(Ferdinand Ries)的視角展開。里斯身為貝多芬童年恩師之子，追隨其步伐來到音樂之都維也納，他將在舞台上深情講述師傅與聽力喪失、孤獨命運搏鬥的催淚故事。演出高潮聚焦於里斯促成倫敦委約樂聖創作的《第九號交響曲》，看這部驚世傑作，如何永遠改變音樂史的進程。
音樂劇的舞台細節，亦十分令樂迷期待，著名指揮菲利普霍積熱(Philip Bojanowski)帶領香港城市室樂團，現場演奏貝多芬第 3、5、6 及 9 號交響曲選段，演出更特別加入氣勢恢宏、模擬震撼大砲轟鳴的《威靈頓的勝利》。演員陣容集結本地與國際菁英，包括本地多才多藝的演員兼鋼琴家孫麥凱(Michael Shawn Lewis)將飾演關鍵角色里斯；韓國知名鋼琴家韓侖廷，則優雅擔綱伴奏，並扮演才女瑪麗比戈(Marie Bigot)。
舞台與燈光設計師郭安納(Anna Kwok)，將施展魔法真實還原當年的維也納復古風貌。此外，經歷嚴格試演脫穎而出的兩位新星——余文韜與謝天朗，將化身為少年貝多芬，現場激昂演奏樂聖12歲時便展現驚人天賦、極具戲劇張力的早期作品。《波恩英雄》全劇以英語演出，全長65分鐘，不設中場休息。節目兼具歷史與視聽震撼，適合一家大小共同觀賞(3歲或以下小童恕不招待)。
《波恩英雄》音樂劇詳情：
日期：10月17日(晚上7時30分)、10日18日(下午3時)
地點：荃灣大會堂演奏廳
票價：$450、$300、$200(城市售票網有售)
查詢：香港城市室樂團