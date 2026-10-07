香港城市室樂團《波恩英雄》重現樂聖傳奇 跨國陣容音樂劇形式演繹貝多芬一生

當命運敲響大門，失聰的痛苦如何淬煉出改變世界歷史的交響樂章？香港城市室樂團(CCOHK)將呈獻音樂劇《波恩英雄》，由本地劇作家黎燕欣創作及製作。全劇配以精心考究的歷史服裝，還有舞台與燈光設計，帶領樂迷穿梭時空，生動重現樂聖路德維希凡貝多芬(Ludwig van Beethoven)波瀾壯闊的一生。

《波恩英雄》採用獨特的敘事視角，透過貝多芬的學生兼助手費迪南德里斯(Ferdinand Ries)的視角展開。里斯身為貝多芬童年恩師之子，追隨其步伐來到音樂之都維也納，他將在舞台上深情講述師傅與聽力喪失、孤獨命運搏鬥的催淚故事。演出高潮聚焦於里斯促成倫敦委約樂聖創作的《第九號交響曲》，看這部驚世傑作，如何永遠改變音樂史的進程。