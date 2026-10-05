利奧坊限定優惠$50買$100電子現金券　5間餐廳及按摩、運動品牌半價

秋日想食好啲又想慳錢，可以留意利奧坊的半價消費優惠。由9月29日起，Square Mile利奧坊推出「『賞』你半價Chill住食」，大家可於指定平台以$50購買價值$100的商戶電子現金券，涵蓋5間餐飲商戶，以及運動服裝用品、按摩等生活品牌，電子現金券可於10月31日前使用。

老掌櫃東北菜館主打北京填鴨、鍋巴肉、草捆牛骨及茴香豬肉餃子等東北菜；Hancook韓食由韓國人主理，提供韓式料理及燒肉。至於Cozy Cream Corner則主打咖啡及韓式輕食，無花果法式多士、韓式辣醬意粉及特色咖啡都是店內選擇。

$50即享$100餐飲消費 5間餐廳可選

優惠不只限於食肆，ARTY:ACTIVE及hea- Wellness Boutique同樣參與。ARTY:ACTIVE主打運動服裝及用品，品牌着重功能與日常穿搭；hea- Wellness Boutique提供喜馬拉雅岩足浴、有機精油全身按摩及頌缽聲頻療程。

電子現金券9月29日開售

「『賞』你半價Chill住食」電子現金券由9月29日中午12時起於指定平台發售，以$50購買價值$100電子現金券，售完即止，最遲於10月25日結束銷售。購買後可於9月29日至10月31日期間，到指定參與商戶使用。

活動日期：2026年9月29日至10月31日

電子現金券發售期：2026年9月29日中午12時至10月25日或售完即止

餐飲商戶：Restoran SAYA、eaaat.here、老掌櫃東北菜館、Hancook韓食、Cozy Cream Corner

零售及生活商戶：ARTY:ACTIVE、hea- Wellness Boutique

實際使用方法及各商戶電子現金券細則，以指定平台公布資料為準。