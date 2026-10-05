上海旅遊｜賀年糖果變最潮手信！上海大白兔奶糖專門店 必試榴槤味＋限定主題商品（有片）

提到「白兔糖」，相信大家都會聯想起農曆新年家中的賀年全盒，搶眼的白兔圖案包裝可說是無數人珍貴的童年回憶。其實「白兔糖」正式名稱為大白兔奶糖，品牌歷史最早可追溯至1940年代的上海。如果大家有機會到當地旅遊，必去位於南京路步行街的專門店，這款逢新年過節必備的懷舊零食，原來早已變身成時下旅客打卡掃貨的最潮手信，下文即睇介紹！

大白兔奶糖的前世今生

1943年，上海商人馮伯鏞品嘗過英國的牛奶糖後決定仿製生產，並在包裝上印上彷迪士尼米奇老鼠的卡通圖案，生產出「ABC米老鼠奶糖」，結果推出後便大受歡迎。直至1959年糖果廠才換上大白兔新裝，變成了如今家傳戶曉的大白兔奶糖。大白兔奶糖入口甜而不膩，而且富牛奶香氣，民間更流傳著「七粒大白兔能泡出一杯牛奶」的說法，足見大眾對這款糖果的信心和喜愛。

除了是普羅大眾的日常美味，大白兔奶糖更曾登上國際舞台，1972年美國總統尼克遜訪華時就當作禮物相贈，甚至連德國藝術家都曾用它的糖紙來創作版畫。直到現在品牌仍然非常活躍，例如與法國品牌 agnès b. 聯乘推出限量版鐵盒、與食品廠合作推出大白兔雪糕等，甚至在上海開設專門店，是旅客必買的潮物！