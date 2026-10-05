DFI推「購物型人格」測試　流動車巡迴18區 出示yuu ID贏限定禮品及驚喜獎賞

你買東西時會先格價，還是見到新產品就想試？DFI零售集團慶祝成立140周年，推出「購物型人格」互動體驗，yuu會員完成簡單問答後，可以測試自己的購物習慣及風格，並獲得限量版「購物型人格」帆布袋及品牌優惠券。活動期間更有流動宣傳車巡迴全港18區，首周會到觀塘、藍田、荃灣、屯門等地。
簡單問答測試購物型人格 完成即有帆布袋及優惠券
yuu會員可以參與「購物型人格」互動測試，透過幾道簡單問題了解自己的購物習慣。完成測試後，可獲限量版「購物型人格」帆布袋，並有多個參與品牌的精選優惠券。
流動宣傳車則會於10月巡迴全港18區，會員可以留意yuu Facebook及Instagram公布的最新地點，遇上宣傳車即可參與活動。
首周巡迴地點曝光 10月5日起走訪多區
流動宣傳車首周行程如下：
10月5日：觀塘、藍田
10月6日：荃灣、屯門
10月7日：鰂魚涌、寶琳
10月8日：九龍灣、馬鞍山
其餘日期及地點將於yuu社交平台陸續公布。
每日抽140萬yuu積分 消費$30最多有6次機會
除了「購物型人格」測試，DFI 140周年另一項「日日狂賞」抽獎活動仍然進行中。即日至10月29日，於萬寧、7-Eleven、惠康、Market Place、IKEA及星巴克消費，每次滿$30即可參加抽獎，每日最多有6次機會，獎品為每日140萬yuu積分。
即是每日消費符合資格，都可以再參加抽獎，活動期間每日均有機會抽中140萬yuu積分。