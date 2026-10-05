DFI推「購物型人格」測試　流動車巡迴18區 出示yuu ID贏限定禮品及驚喜獎賞

你買東西時會先格價，還是見到新產品就想試？DFI零售集團慶祝成立140周年，推出「購物型人格」互動體驗，yuu會員完成簡單問答後，可以測試自己的購物習慣及風格，並獲得限量版「購物型人格」帆布袋及品牌優惠券。活動期間更有流動宣傳車巡迴全港18區，首周會到觀塘、藍田、荃灣、屯門等地。



