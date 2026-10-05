AIRSIDE聯乘Sanrio打造魔幻烘焙所 必搶香港首發烘焙系列+Kuromi夢幻甜品系列周邊！

遠處傳來陣陣甜品香氣！10月14日起，Sanrio人氣角色Kuromi將會變身為甜品師，在商場中庭打造「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」。屆時，粉絲不但可與6米高 Kuromi 馬卡龍裝置合照打卡，更可在限定店入手全港首發的Sanrio characters烘焙系列及Kuromi夢幻甜品系列產品，各位Sanrio必到！
6米高巨型Kuromi登陸AIRSIDE
踏入「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」後，粉絲隨即看見6米高的巨型Kuromi，將商場變為甜蜜滿瀉的童話世界。在「甜蜜忌廉魔法站」及「Kuromi 心形吐司」內，Kuromi正在打發奶油和心形吐司等待粉絲，各位絕對要與可愛的Kuromi瘋狂合照。
必搶香港首發Kuromi夢幻甜品系列+Sanrio characters烘焙系列
主題限定店同步登場，讓粉絲一站式帶走多款全新精品。矚目新品必屬，香港首發的Kuromi夢幻甜品系列及Sanrio characters 烘焙系列產品，其中 Kuromi 麵包造型公仔鑰匙扣更於限定店搶先發售。粉絲亦可參與大熱的沉浸式體驗，近距離見證Sanrio characters麵包造型公仔鑰匙掛飾「出爐」，並由現場的「魔幻烘焙師」施展「魔法」，為公仔掛飾注入麵包香氣。有興趣的朋友，記得透過Sanrio Smile APP 預先登記10月17及18日時段，或於現場報名。
另外，商場NF Touch會員專享「魔幻烘焙所 自拍小圓鏡」DIY工作坊。他們於指定日期親訪魔幻烘焙所，並入手「自拍小圓鏡套裝」或「圓鏡套裝連立體貼紙」，即可DIY專屬鏡子！
「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」
日期：
2026年10月14日至11月8日
時間：
上午10時至晚上10時
地點：
AIRSIDE 二樓中庭
Sanrio characters烘焙工房體驗
日期：
2026年10月17及18日（只限已預約之Sanrio Smile APP會員）
2026年10月19、24、25、31日及11月1、7、8日（現場報名）
時間：
上午11時30分至下午7時
地點：
AIRSIDE 2樓中庭
報名詳情：
Sanrio Smile APP會員預約流程：
現場報名流程：
· 於活動當日親臨期間限定店領取籌號，並於指定的體驗時段開始前 15 分鐘，前往「烘焙工房體驗區」完成登記並參與活動。
*活動之時段、名額及各公仔鑰匙掛飾款式數量有限，先到先得；最新活動安排及詳情以 Sanrio Gift Gate 社交平台公布為準。