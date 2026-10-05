AIRSIDE聯乘Sanrio打造魔幻烘焙所 必搶香港首發烘焙系列+Kuromi夢幻甜品系列周邊！

遠處傳來陣陣甜品香氣！10月14日起，Sanrio人氣角色Kuromi將會變身為甜品師，在商場中庭打造「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」。屆時，粉絲不但可與6米高 Kuromi 馬卡龍裝置合照打卡，更可在限定店入手全港首發的Sanrio characters烘焙系列及Kuromi夢幻甜品系列產品，各位Sanrio必到！

踏入「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」後，粉絲隨即看見6米高的巨型Kuromi，將商場變為甜蜜滿瀉的童話世界。在「甜蜜忌廉魔法站」及「Kuromi 心形吐司」內，Kuromi正在打發奶油和心形吐司等待粉絲，各位絕對要與可愛的Kuromi瘋狂合照。

必搶香港首發Kuromi夢幻甜品系列+Sanrio characters烘焙系列

主題限定店同步登場，讓粉絲一站式帶走多款全新精品。矚目新品必屬，香港首發的Kuromi夢幻甜品系列及Sanrio characters 烘焙系列產品，其中 Kuromi 麵包造型公仔鑰匙扣更於限定店搶先發售。粉絲亦可參與大熱的沉浸式體驗，近距離見證Sanrio characters麵包造型公仔鑰匙掛飾「出爐」，並由現場的「魔幻烘焙師」施展「魔法」，為公仔掛飾注入麵包香氣。有興趣的朋友，記得透過Sanrio Smile APP 預先登記10月17及18日時段，或於現場報名。

另外，商場NF Touch會員專享「魔幻烘焙所 自拍小圓鏡」DIY工作坊。他們於指定日期親訪魔幻烘焙所，並入手「自拍小圓鏡套裝」或「圓鏡套裝連立體貼紙」，即可DIY專屬鏡子！