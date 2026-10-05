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出版：2026-Oct-05 18:00
更新：2026-Oct-05 18:00

AIRSIDE聯乘Sanrio打造魔幻烘焙所 必搶香港首發烘焙系列+Kuromi夢幻甜品系列周邊！

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Joe35

遠處傳來陣陣甜品香氣！10月14日起，Sanrio人氣角色Kuromi將會變身為甜品師，在商場中庭打造「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」。屆時，粉絲不但可與6米高 Kuromi 馬卡龍裝置合照打卡，更可在限定店入手全港首發的Sanrio characters烘焙系列及Kuromi夢幻甜品系列產品，各位Sanrio必到！

6米高巨型 Kuromi 馬卡龍裝置 (2)

必影6米高 Kuromi 馬卡龍裝置！

6米高巨型Kuromi登陸AIRSIDE

踏入「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」後，粉絲隨即看見6米高的巨型Kuromi，將商場變為甜蜜滿瀉的童話世界。在「甜蜜忌廉魔法站」及「Kuromi 心形吐司」內，Kuromi正在打發奶油和心形吐司等待粉絲，各位絕對要與可愛的Kuromi瘋狂合照。

甜蜜烘焙曲奇拱門 (1) 甜蜜忌廉魔法站 Kuromi 心形吐司

必搶香港首發Kuromi夢幻甜品系列+Sanrio characters烘焙系列

主題限定店同步登場，讓粉絲一站式帶走多款全新精品。矚目新品必屬，香港首發的Kuromi夢幻甜品系列及Sanrio characters 烘焙系列產品，其中 Kuromi 麵包造型公仔鑰匙扣更於限定店搶先發售。粉絲亦可參與大熱的沉浸式體驗，近距離見證Sanrio characters麵包造型公仔鑰匙掛飾「出爐」，並由現場的「魔幻烘焙師」施展「魔法」，為公仔掛飾注入麵包香氣。有興趣的朋友，記得透過Sanrio Smile APP 預先登記10月17及18日時段，或於現場報名。

另外，商場NF Touch會員專享「魔幻烘焙所 自拍小圓鏡」DIY工作坊。他們於指定日期親訪魔幻烘焙所，並入手「自拍小圓鏡套裝」或「圓鏡套裝連立體貼紙」，即可DIY專屬鏡子！

魔幻烘焙所 自拍小圓鏡 魔幻烘焙所立體貼紙 魔幻烘焙所毛巾

「Starlit Sweet Party 魔幻烘焙所」

日期：

2026年10月14日至11月8日

時間：

上午10時至晚上10時

地點：

AIRSIDE 二樓中庭

Sanrio characters烘焙工房體驗

日期：

2026年10月17及18日（只限已預約之Sanrio Smile APP會員）

2026年10月19、24、25、31日及11月1、7、8日（現場報名）

時間：

上午11時30分至下午7時

地點：

AIRSIDE 2樓中庭

報名詳情：

Sanrio Smile APP會員預約流程：

  • 10 月 5 日至 7 日：會員可率先透過流動應用程式兌換指定時段之購買券。

  • 10 月 8 日至 11 日：已兌換購買券的會員可於Sanrio Gift Gate網店選購及付款預訂心儀的麵包造型公仔鑰匙扣款式。

  • 10 月 17 日至 18 日：會員可於已預約的時段親臨現場取貨並即時參與「Sanrio characters烘焙工房」體驗。

現場報名流程：

·         於活動當日親臨期間限定店領取籌號，並於指定的體驗時段開始前 15 分鐘，前往「烘焙工房體驗區」完成登記並參與活動。

 

*活動之時段、名額及各公仔鑰匙掛飾款式數量有限，先到先得；最新活動安排及詳情以 Sanrio Gift Gate 社交平台公布為準。

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