人寵好去處 | 帶毛孩遊白鷺湖 歎自助餐影靚相兼拎$400禮物包

想與毛孩過一個開心又難忘的週末，主人們不妨安排一個湖畔小旅行。大埔 Lake House 將於10月17日舉行人寵體驗活動，行程集合歐陸自助餐、專業寫真、寵物營養講座及手作工作坊，現場亦設萬聖節主題佈置和狗狗服飾，讓主人與愛寵輕鬆享受假日時光。

帶毛孩遊白鷺湖 歎自助餐影靚相兼拎$400禮物包

湖畔影靚相 人寵同歎自助餐 活動由專業導遊帶領，參加者可與狗狗在歐陸拱門長廊及白鷺湖畔取景，並由大會攝影師負責跟拍（即場過相），場內更備有多款萬聖節服飾及飾物提供。其後，主人可帶同毛孩到坐擁湖景、以純白設計為主調的 Billow 餐廳，一邊欣賞景色，一邊享用歐陸式自助午餐；用餐期間亦設寵物營養分享，由資深寵物專家講解狗狗日常飲食及營養配搭，並解答主人們的疑問。 手作紀念品 每隻狗狗獲贈禮物包 活動當日設有狗狗禮物 DIY 工作坊，費用已包括材料及導師指導，參加者可親手製作專屬小禮物。每隻入場狗狗另可獲贈價值 $400元的寵物用品禮物包。現場同時安排狗狗用品慈善義賣，產品收益扣除成本後，將全數撥捐指定動物保護機構，參加者與毛孩遊玩之餘，也可為有需要的動物出一分力。

六小時行程一覽 活動於上午10時30分在湖畔集合及報到，隨後展開萬聖節主題寫真拍攝和白鷺湖漫步。中午12時30分起，參加者可到 Billow 餐廳享用自助午餐及參與寵物營養講座；下午3時30分進行 DIY 工作坊，最後於下午4時15分拍攝大合照及領取禮物包，預計下午4時30分結束。 大會提醒，行程時間及活動次序只供參考，或會因應現場情況、天氣及餐廳安排作出調整。

參加者可到Instagram : gentle_shop_hk 私訊聯絡報名