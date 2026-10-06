CASETiFY再聯乘ZO&FRIENDS　毛毛手機殼、行李箱一次過登場

CASETiFY近日再與由IPX與G-DRAGON共同創作的ZO&FRIENDS攜手推出全新聯乘系列。今次以「ZO&FRIENDS: DREAMLAND」為主題，把角色的可愛魅力融入手機配件、生活小物及旅行用品，透過柔軟質感、夢幻圖案和實用防護設計，為日常增添一點療癒氣息。

個人化旅行配件首度登場

系列焦點之一，是首次加入可自訂姓名的旅行用品。而「Better Together手機殼」備有三款ZO&FRIENDS圖案，以ZOA與好友在雲端漫遊的畫面為主角；同一個人化設計亦應用於行李箱、斜揹袋及行李牌，方便用家配搭成一套專屬旅行裝備。

「Dreamland」系列以黑白素描線條配搭鮮黃色點綴，再加入星光背景，營造超現實夢境氛圍。部分特別版手機殼採用帶光澤的珍珠塗層，令圖案更具層次。系列產品支援iPhone及指定Android手機型號，並延伸至iPad保護套、MagSafe無線充電器等科技配件。