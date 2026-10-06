網上熱話｜港男不滿女友經常黐餐 力數「臭四」3宗罪 網民勸分不勸婚

男女之間相處有磨擦十分正常，若然想與對方長相廝守，感情得以細水長流，雙方都有責任溝通和磨合，互相遷就及尊重。早前，一位港男在討論區發文，直指自己對女友經常上門黐餐的行為極度不滿，更力數對方3宗罪，引起網民熱烈討論。

女友經常上屋企黐餐 早前，一位港男以「頂唔順女朋友去我屋企黐餐仲嫌三嫌四，當我屋企免費餐廳兼臭四」為題發文，直言與女朋友已拍拖一段時間，因為女友媽媽的工作時間較不穩定未能煮飯，而二人又想慳錢準備結婚，因此不時到發文者屋企黐餐。惟次數多了之後，發文者發覺女朋友的態度越來越惡劣，先嫌棄食飯時間太晏，「八點食飯對身體唔好」，又不時單單打打，令發文者不禁在文中力數女友3宗罪。

1.比較未來奶奶及親生媽媽 第一樣令發文者嬲爆的是女朋友經常將未來奶奶與親生媽媽比較，只因女友媽媽雖然不是經常有時間煮飯，但偶爾都會「朝早煮完一餐俾佢帶飯，返完工晏晝又可以快靚正煮多餐」，而發文者媽媽則未能做到同樣事情，更試過開聲向發文者批評「你屋企人咁廢㗎，我阿媽都差唔多時間放工咋嘛，都煮到」。

2.繞埋雙手＋嫌三嫌四 上述罪名已經夠不尊重，豈料女朋友的老馮精神絕不簡單，雖然女朋友每次上門都有三不，「乜都唔使做、唔使幫手、更加唔使俾錢，坐落就有得食」，但發文者與家人仍然待她如上賓，「會特登買多啲、煮多啲，驚佢唔夠食」。惟發文者就覺得女朋友將一切視為理所當然，「完全只係當我屋企係一間免費餐廳」，更不時會嫌三嫌四批評「煮得慢」、「唔夠健康好食」。

3.無禮貌 令發文者最氣憤的是女朋友的態度，只因每次食飯後，女友都如指定動作般「入我間房躺平」、「到要走嘅時候，講句「拜拜」就拍拍屁股走人」。被問道為何未有與家人交流，女友則大條道理指「我毒X性格，唔習慣同啲長輩Social」，令發文者極度無言。