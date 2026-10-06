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出版：2026-Oct-06 16:00
更新：2026-Oct-06 16:00

AEON 100周年開幕！ 滿額即送$100現金券/$5換購羊年月曆/會員免費送壓縮海綿刷

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Joe05

AEON永旺100歲生日了！為慶祝這重要日子，AEON即日起推出多重優惠獎賞。除了多款人氣商品以超值價錢發售，AEON粉絲更可參與連串激賞活動，包括購物滿額即送$100現金券和集印活動等，各位萬勿錯過。

AEON 100周年慶

AEON永旺100歲生日，即日起推出多重優惠獎賞，回饋粉絲支持。

買滿$1000即送$100現金券！

100周年活動第一擊將於今日起開始。最讓人期待的活動，當然是「$100 現金券大激賞」。顧客只需於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET買滿$1000，即可獲贈$100現金券。其後於AEON消費滿$100，即可使用1張$50現金券。AEON同時推出周年印花賞，會員只需買滿$200，即可獲贈電子印花，集齊6個印花，即可換領$100電子優惠券。顧客下一次消費滿$300，即可使用$100電子優惠券。

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免費送壓縮海綿刷

除此之外，活動同時準備多款禮物，等待各位粉絲換領。新申請、續會或升級AEON MEMBER CARD 或 AEON STYLE CARD的會員，即可免費換領壓縮海綿刷。羊年即將來臨，所有顧客在全線AEON消費滿$200，即可以$5換購「AEON 2027 羊年月曆」；買滿$400，可以$10換購2個，如此類推。

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AEON多款人氣商品亦以優惠價發售，不妨把握機會，大手入貨！

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