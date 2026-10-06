貓狗流眼水勿亂滴眼藥水 角膜潰瘍可致穿孔

文：Karen Yeung 攝：周令知 鳴謝： VEC香港獸醫急症中心 貓狗流眼水看似平常，背後卻可能反映眼部問題。眼部分泌物突然增加，甚至伴隨眼紅、頻頻眨眼或瞇眼，都不應只當作小問題。除了常見的結膜炎，角膜受損、淚液排出不暢，甚至急性青光眼，都可能引起類似症狀。部分眼疾惡化迅速，延誤治療更可能影響視力，獸醫丁勵民醫生(Irwin)提醒，主人應留意寵物眼睛的變化，切勿自行用藥。

眼水顏色反映不同情況 單憑外觀難判斷病因 留意眼水的變化，可以幫助主人及早發現寵物眼睛可能有問題。清澈、水狀的眼水，可能是受到灰塵、氣味或其他刺激，也可能與過敏或淚液排出不暢有關。若眼水變得黏稠，甚至呈黃色或綠色，則可能代表眼睛發炎或受到感染。不過，單靠顏色仍不能確定病因。 結膜炎可令寵物眼紅、流眼水，眼部分泌物亦會增加。貓隻感染皰疹病毒後，亦可能反覆出現眼睛不適。若寵物突然只有一隻眼流眼水，並不停眨眼或用前腳抓眼，便要小心可能有異物入眼，或眼睛表面受傷。

如果淚液未能正常排出，眼淚長期積在眼角，就會形成深色淚痕。由於不同眼疾的表現可以很相似，主人不應只靠眼水顏色或分泌量，判斷問題是否嚴重。 瞇眼怕光是痛楚警號 角膜受傷可迅速惡化 如果寵物持續瞇眼、怕光、頻頻眨眼，或不停用腳抓眼，可能代表眼睛正在疼痛，當中尤其要留意角膜受傷或出現潰瘍。角膜是眼球最外層、透明的表面，外傷、異物或感染都可能令它受損。眼睛表面有時會變得灰白或藍白，但單靠外觀未必看得出傷勢有多深。

部分角膜潰瘍可以在短時間內惡化。細菌感染嚴重時，會令角膜組織逐漸變薄，甚至出現「溶解性角膜潰瘍」。如果傷口深入角膜，嚴重可造成穿孔，影響眼球及視力。因此，寵物突然明顯瞇眼、持續流眼水或眼睛變得混濁，便應盡快求醫。 眼痛亦可能由其他眼疾引起。例如急性青光眼會令眼內壓突然升高，出現眼紅、眼痛、瞳孔放大、對光線反應變差，眼睛表面亦會變得混濁。若視神經受損，視力可能無法恢復，屬於需要即時處理的急症。 由於不同眼疾的症狀相近，獸醫一般會替寵物作眼科檢查，例如滴入螢光染色劑，查看眼睛表面有否傷口，並量度眼內壓，以找出原因及決定治療方法。

扁面貓狗易有淚痕 眼瞼問題也可傷角膜 異國短毛貓、波斯貓及法國鬥牛犬等扁面品種，因為面部及眼睛的形狀較特別，容易流眼水或出現淚液排出不暢。部分寵物眼球較突出，或眼皮未能完全閉合，也會令眼睛表面較容易變乾及受傷。 如果眼睫毛向內生，或眼皮向內翻，毛髮便可能不斷磨擦眼睛，引起刺激及發炎，嚴重時更會造成傷口。長期流眼水亦會令眼睛周圍的皮膚一直濕潤，增加紅腫、刺激及感染的機會。如果寵物經常流眼水，應交由獸醫檢查，了解是否與淚管或眼皮問題有關，而不是只清理表面的淚痕。