見到可愛毛孩就想「咬一啖」？原來大腦出現了這種反應

當看見圓轆轆的幼犬、軟萌的貓咪，或是眼神無辜的毛孩BB時，不少人都一定出現過這樣的念頭：「好想捏一下牠的臉」、「想緊緊地抱著牠」、「甚至想咬牠一口」。編輯自己不時都有這個念頭閃過，大家可能會以為自己「心理變態」，但其實不用擔心，而這些念頭並不代表你真的想傷害動物。心理學將這種面對極度可愛事物時產生的矛盾情緒反應，稱為「可愛侵略」（Cute Aggression）。

什麼是「可愛侵略」？ 所謂「可愛侵略」，是指人們在面對可愛的人、動物或事物時，出現想捏、想擠壓、想狂親等看似激烈的反應，但內心其實充滿喜愛，並沒有真正傷害對方的意圖。 心理學家認為，這屬於一種「二態性反應」（Dimorphous Expression）。當大腦接收到過於強烈的正面情緒時，會透過看似相反的表達方式來調節情緒，讓自己回復平衡。 類似情況其實相當常見。例如有人在婚禮上因太過感動而落淚，也有人見到偶像時興奮得尖叫不已。這些表現看似帶有負面或激烈成分，實際上卻源自高度愉悅的情緒。

為何幼犬幼貓特別容易引發這種反應？ 研究發現，擁有「幼態特徵」的生物更容易令人產生可愛侵略反應。 所謂幼態特徵，包括大眼睛、圓臉、短鼻、小巧身形等，這些外貌特徵與人類嬰兒相近，容易激發人們的照顧慾望與保護本能。因此，幼犬、幼貓以及部分小型犬品種，往往比成年動物更容易令人產生強烈的喜愛情緒。 當這種正面情感累積到一定程度，大腦便可能透過咬牙、握拳、想抱緊或猛親等方式釋放情緒，形成所謂的「可愛侵略」。

「可愛侵略」不是疾病 專家指出，可愛侵略並非心理疾病，也不是情緒失控的徵兆，而是一種相當普遍的人類反應。 換句話說，當人們說出「好想捏爆牠」、「好想咬一口」時，多數只是形容自己被可愛程度「擊中」，並不代表真的存在攻擊意圖。只要能夠控制行為，並清楚知道自己不會傷害對方，這種心理反應一般毋須過度擔心。

要互相尊重 避免過度擁抱毛孩