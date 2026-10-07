Dior S/S 2027｜薄紗流蘇掀輕盈革命　Jonathan Anderson重塑浪漫經典

巴黎時裝周的重頭戲，當然少不了Dior。品牌創意總監Jonathan Anderson為2027 S/S女裝系列帶來共65套造型，以「輕盈」為設計核心，並以蕾絲、真絲雪紡、歐根紗及流蘇等元素貫穿全系列。

薄霧般的開場

大秀於宛如池塘的舞台上舉行，並以一套薄透條紋恤衫揭開序幕：外搭輕盈白色西裝褸，下身配上春日氣息的淡黃色迷你紗裙。尾聲則以剪裁和配搭相近的造型前後呼應，帶出自然循環不息的意象。細條紋、格紋與威爾斯親王格紋一改傳統的厚重觀感，被處理得輕若空氣；飄逸的用料亦為整體造型注入鮮明動感。

系列中的短身外套與迷你裙均綴以手工剪裁的花瓣，質感輕如羽毛，呼應Anderson首個系列中華麗繁複的套裝語言。花形首飾亦成為他近年在時裝秀極具辨識度的點綴。