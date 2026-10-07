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出版：2026-Oct-07 13:00
更新：2026-Oct-07 13:00

Dior S/S 2027｜薄紗流蘇掀輕盈革命　Jonathan Anderson重塑浪漫經典

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Dior S/S 2027｜薄紗流蘇掀輕盈革命　Jonathan Anderson重塑浪漫經典

Dior S/S 2027｜薄紗流蘇掀輕盈革命　Jonathan Anderson重塑浪漫經典

巴黎時裝周的重頭戲，當然少不了Dior。品牌創意總監Jonathan Anderson2027 S/S女裝系列帶來共65套造型，以「輕盈」為設計核心，並以蕾絲、真絲雪紡、歐根紗及流蘇等元素貫穿全系列。

一套薄透條紋恤衫揭開序幕 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027

薄霧般的開場

大秀於宛如池塘的舞台上舉行，並以一套薄透條紋恤衫揭開序幕：外搭輕盈白色西裝褸，下身配上春日氣息的淡黃色迷你紗裙。尾聲則以剪裁和配搭相近的造型前後呼應，帶出自然循環不息的意象。細條紋、格紋與威爾斯親王格紋一改傳統的厚重觀感，被處理得輕若空氣；飄逸的用料亦為整體造型注入鮮明動感。

系列中的短身外套與迷你裙均綴以手工剪裁的花瓣，質感輕如羽毛，呼應Anderson首個系列中華麗繁複的套裝語言。花形首飾亦成為他近年在時裝秀極具辨識度的點綴。

配飾玩味十足 配飾玩味十足 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027 Dior S/S 2027

配飾玩味十足

配飾為整場大秀增添不少話題。纖細的身體鏈沿軀幹垂落，線條恍如有線耳機，營造意想不到的時尚感。後半場登場的手袋同樣充滿玩味，既有四葉草圖案款式，也有化身天鵝造型的化妝箱；經典Saddle Bag亦再次現身天橋。

拆解檔案設計　舊輪廓換上新質感

Anderson在今季系列中，有數個造型都是重新演繹1952年的經典「La Cigale」禮服。原作因輪廓形似蟬而得名，並以腰臀位置向外斜伸的柔和弧線見稱；新版則換上仙絲粉色褶襇薄紗，配合無肩帶設計，在保留雞尾酒禮服格調的同時，為熟悉的比例注入更輕柔的質感。

千鳥格紋亦於今季再度登場，透過更俐落的比例重現經典魅力。

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精湛工藝托起現代優雅

整個2027夏季女裝系列以精準剪裁勾勒柔軟飄逸的輪廓，而蕾絲、真絲雪紡與歐根紗則在透與不透之間反覆轉換。材質由輕透漸變厚實，再回歸通透，令Dior的優雅被重新演繹成更自由、更具空氣感的當代姿態。

圖片: Runway Looks : DiorRunway Looks – Details : GO RUNWAY

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