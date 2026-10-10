Dior Cruise 2027時尚大片 多款全新手袋搶先曝光

Dior Cruise 2027系列時尚廣告大片，是由知名攝影師Sam Rock掌鏡，並請來品牌大使Jennifer Lawrence、Greta Lee、Taylor Russell以及演員Drew Starkey共同參與拍攝。 廣告大片選址洛杉磯郡立美術館（LACMA），這裡同時是Dior Cruise 2027時裝騷的發布場地。鏡頭下，四位演員穿梭於展覽空間之中，在藝術作品陪伴下展現各自真實而自然的一面。 荷里活向來被視為製造夢想的地方，而美術館則成為另一個讓創意與靈感自由生長的空間。Dior藉此把時尚、藝術與個人情感連結起來，呈現出一場富有電影感的視覺享受。

色彩語言廣告重要焦點 品牌創意總監Jonathan Anderson為Cruise 2027系列設計的色彩語言，成為今次廣告的重要焦點。系列以明亮而充滿生命力的色調為主軸，呼應加州的陽光景象，同時讓人聯想到荷里活黃金年代的Technicolor彩色電影美學，以及Pop Art 鮮明大膽的視覺風格。 在Sam Rock的鏡頭下，服裝與藝術作品彼此映襯，營造既復古又現代的獨特氣質，進一步突顯品牌對文化及美學的多重探索。 多款全新手袋首次亮相 廣告亦率先展示多款全新手袋設計。例如展現優雅都會氣息的Dior Double手袋、以三角輪廓塑造鮮明線條的Dior Initials Hobo袋、容量充裕的Dior Double-Up Messenger。Dior Granville系列亦同步登場，包括以黑色皮革配搭銀色金屬配件的Dior Granville Shopper，以及結合麂皮材質與撞色籐格紋縫線的Dior Granville Duffle，展現品牌對工藝細節的講究。

藝術元素貫穿整個企劃 除了配飾設計外，藝術元素同樣滲透於整個時尚大片企劃之中。例如Drew Starkey身穿Dior與美國藝術家Ed Ruscha合作推出的恤衫，上面印有藝術家作品中的經典文字，使服裝同時具備時尚單品與藝術載體的雙重身份。 廣告亦巧妙提出一連串耐人尋味的問題：鏡頭中的演員究竟是在表演角色，還是在展現最真實的自己？身上的服裝是穿著品，還是一件流動的藝術作品？這些提問進一步模糊時尚與藝術、真實與演繹之間的界線。 睡蓮意象連結巴黎與 Dior 世界