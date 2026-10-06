南豐紗廠萬聖節變身奇蟲樂園 非洲侏儒鼠、帝王蠍等罕見物種登場 小小飼養員體驗/鬼口水及黏土工作坊

萬聖節除了扮鬼扮怪，今次可以換個玩法。南豐紗廠將於10月10日至11月1日帶來「奇蟲物語 Tales of the Crawlers」，把六廠地下變成奇蟲樂園，免費開放「萬聖節怪奇動物展覽」，近距離認識多種罕見節肢動物、爬蟲及特殊哺乳類，部分物種更是香港首次公開亮相。場內同時有互動遊戲、動物工作坊、Catwalk大賽及萬聖節變裝活動，大人小朋友可以由睇展覽一路玩到落場體驗。



非洲侏儒鼠、帝王蠍等罕見物種登場 「萬聖節怪奇動物展覽」由香港昆蟲教育及科普中心（HKIEC）合作帶來，多種平日較少有機會近距離接觸的生物登場，包括成年體重約5克的非洲侏儒鼠、自帶「厭世樣」的老爺樹蛙、身體在紫外光下會發出藍綠螢光的帝王蠍，以及吐出鮮藍色舌頭的藍舌石龍子。 另外還有棲息於陰涼洞穴、帶有紅色眼睛的洞穴守宮，腳展可達28厘米的巨人食鳥蛛，以及外形幾乎與枯枝融為一體的幽靈竹節蟲。問號蟑螂背上更有黑白問號圖案，外形與一般家居害蟲截然不同。

展覽逢週末及公眾假期另有免費導賞團，由導師分享各種生物的生活習性及有趣小知識，現場排隊即可參加。



親手摸奇蟲 小朋友化身「小小飼養員」 想再近距離接觸動物，可以報名「觸感大冒險」及「小小飼養員體驗」。 「觸感大冒險」由專業導師帶領，每個週末輪流帶來不同物種，22款生物包括獨角仙、彩虹鍬形蟲、馬達加斯加蟑螂、巨人馬陸、捕鳥蛛、雨林蠍、角蛙、粟米蛇、球蟒及龍貓等。每節25分鐘，參加者可以認識生物習性，並在導師指導下親手觸摸及近距離合照，完成後可獲「怪奇冒險家」認證卡。 「小小飼養員體驗」則專為小朋友而設，活動於展覽開場前進行，由導師帶領學習動物日常護理、觀察飲食及生活習性，部分環節更可以親手餵食。每節只限10人，完成體驗可獲「怪奇飼養員」任務完成證書及紀念相片。





互動遊戲化身奇妙生物 過關可換萬聖節獎品 想由「睇」變成「玩」，可以參加「萬聖節怪奇遊樂場」。入場後會獲得怪奇動物角色紙頭套及專屬通行證，再挑戰「毛蟲入手」、「點蟲蟲 蟲蟲飛」及「怪奇黏土工作坊」3項遊戲及體驗。 「毛蟲入手」考驗拋投技巧；「點蟲蟲 蟲蟲飛」則要瞄準彈射台，把食物投入青蛙口中；最後還可以親手捏出自己的怪奇動物。完成指定挑戰後可換取萬聖節禮物。



小朋友及萌寵輪流行Catwalk 10月31日玩創意變裝 萬聖節少不了變裝，今年「奇蟲百變」Catwalk大賽會於10月31日率先舉行兒童專場，小朋友可以以昆蟲、森林精靈等為靈感設計造型，環保素材製作的奇蟲服裝同樣可以參賽。11月1日再輪到萌寵專場，主人可以與毛孩一同變裝上台。 大賽分為「最佳奇蟲創意服裝大獎」及「最佳綠色環保大獎」，各有金、銀、銅獎，金獎可獲HK$100南豐紗廠電子優惠券，銀獎及銅獎則分別獲HK$50及HK$30電子優惠券。所有參賽者均可獲參加禮品。

萬聖童話變裝派對 冰雪王國、K-POP舞台逐日登場 家庭客也可以參加10月17日至19日舉行的「萬聖童話變裝派對」，活動以全英語進行，讓3歲或以上小朋友穿上萬聖節造型，在互動故事及音樂遊戲中穿梭不同主題場景。 3日主題各有不同，10月17日為「冰雪王國皇后」、10月18日為「K-POP巨星」、10月19日則是「高塔奇緣公主」，每場包括沉浸式繪本故事互動體驗及即影即有相片。

面部彩繪、鬼口水及Trick or Treat一樣有 萬聖節前夕及當日，場內還有面部彩繪及Slimeaholic「萬聖節鬼口水工作坊」。10月31日更會有糖果特派員於場內派發糖果，小朋友換上萬聖節造型即可參與「Trick or Treat」。

另外，Freeture Concept X Dax and Family帶來「黑鼆鼆料理屋」，集合本地鹹甜美食，黑松露、墨汁、黑竹炭、黑芝麻、朱古力及黑糖等不同黑色食材加入料理及甜點，為萬聖節行程加插一站「黑色」美食。



南豐紗廠「奇蟲物語」活動詳情 萬聖節怪奇動物展覽 日期：2026年10月10日至11月1日

時間：中午12時至下午7時

地點：南豐紗廠六廠G/F

費用：免費 萬聖節怪奇動物展覽導賞團 日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期

時間：下午2時、3時、4時，每節20分鐘

費用：免費，現場排隊參加 萬聖節怪奇遊樂場 日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期

時間：中午12時至下午6時，每節45分鐘

費用：會員早鳥HK$15／位；非會員HK$30／位

報名： https://bit.ly/4jbcPXJ 觸感大冒險 日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期

時間：中午12時至下午6時，每節25分鐘

費用：HK$80／位（大小同價），購買2張或以上可享9折

報名： https://bit.ly/4rA1mml