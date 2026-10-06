熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Oct-06 14:00
更新：2026-Oct-06 14:00

南豐紗廠萬聖節變身奇蟲樂園　非洲侏儒鼠、帝王蠍等罕見物種登場 小小飼養員體驗/鬼口水及黏土工作坊

分享：
Joe2132432

南豐紗廠萬聖節變身奇蟲樂園　非洲侏儒鼠、帝王蠍等罕見物種登場 小小飼養員體驗/鬼口水及黏土工作坊

萬聖節除了扮鬼扮怪，今次可以換個玩法。南豐紗廠將於10月10日至11月1日帶來「奇蟲物語 Tales of the Crawlers」，把六廠地下變成奇蟲樂園，免費開放「萬聖節怪奇動物展覽」，近距離認識多種罕見節肢動物、爬蟲及特殊哺乳類，部分物種更是香港首次公開亮相。場內同時有互動遊戲、動物工作坊、Catwalk大賽及萬聖節變裝活動，大人小朋友可以由睇展覽一路玩到落場體驗。


非洲侏儒鼠、帝王蠍等罕見物種登場

「萬聖節怪奇動物展覽」由香港昆蟲教育及科普中心（HKIEC）合作帶來，多種平日較少有機會近距離接觸的生物登場，包括成年體重約5克的非洲侏儒鼠、自帶「厭世樣」的老爺樹蛙、身體在紫外光下會發出藍綠螢光的帝王蠍，以及吐出鮮藍色舌頭的藍舌石龍子。

另外還有棲息於陰涼洞穴、帶有紅色眼睛的洞穴守宮，腳展可達28厘米的巨人食鳥蛛，以及外形幾乎與枯枝融為一體的幽靈竹節蟲。問號蟑螂背上更有黑白問號圖案，外形與一般家居害蟲截然不同。

展覽逢週末及公眾假期另有免費導賞團，由導師分享各種生物的生活習性及有趣小知識，現場排隊即可參加。


非洲侏儒鼠 (花名 鬼鬼鼠小特務) 老爺樹蛙 (花名 厭世大老爺) 藍舌石龍子 (花名：犀脷偽術家) 巨人食鳥蛛 (花名 毛毛長腿霸王) 洞穴守宮 (花名：紅眼哥德貴族) 幽靈竹節蟲 (花名 偽裝界影帝) 帝王蠍 (花名 螢光暗黑騎士) 問號蟑螂 (花名 疑問型黑白豹)

親手摸奇蟲　小朋友化身「小小飼養員」

想再近距離接觸動物，可以報名「觸感大冒險」及「小小飼養員體驗」。

「觸感大冒險」由專業導師帶領，每個週末輪流帶來不同物種，22款生物包括獨角仙、彩虹鍬形蟲、馬達加斯加蟑螂、巨人馬陸、捕鳥蛛、雨林蠍、角蛙、粟米蛇、球蟒及龍貓等。每節25分鐘，參加者可以認識生物習性，並在導師指導下親手觸摸及近距離合照，完成後可獲「怪奇冒險家」認證卡。

「小小飼養員體驗」則專為小朋友而設，活動於展覽開場前進行，由導師帶領學習動物日常護理、觀察飲食及生活習性，部分環節更可以親手餵食。每節只限10人，完成體驗可獲「怪奇飼養員」任務完成證書及紀念相片。


小小飼養員體驗 02 觸感大冒險 01 小小飼養員體驗 01 觸感大冒險 02

互動遊戲化身奇妙生物　過關可換萬聖節獎品

想由「睇」變成「玩」，可以參加「萬聖節怪奇遊樂場」。入場後會獲得怪奇動物角色紙頭套及專屬通行證，再挑戰「毛蟲入手」、「點蟲蟲　蟲蟲飛」及「怪奇黏土工作坊」3項遊戲及體驗。

「毛蟲入手」考驗拋投技巧；「點蟲蟲　蟲蟲飛」則要瞄準彈射台，把食物投入青蛙口中；最後還可以親手捏出自己的怪奇動物。完成指定挑戰後可換取萬聖節禮物。


萬聖節怪奇遊樂場 「毛蟲入手」 萬聖節怪奇遊樂場 「點蟲蟲　蟲蟲飛」 萬聖節怪奇遊樂場 怪奇黏土工作坊 03 萬聖節怪奇遊樂場 怪奇黏土工作坊 02

小朋友及萌寵輪流行Catwalk　10月31日玩創意變裝

萬聖節少不了變裝，今年「奇蟲百變」Catwalk大賽會於10月31日率先舉行兒童專場，小朋友可以以昆蟲、森林精靈等為靈感設計造型，環保素材製作的奇蟲服裝同樣可以參賽。11月1日再輪到萌寵專場，主人可以與毛孩一同變裝上台。

大賽分為「最佳奇蟲創意服裝大獎」及「最佳綠色環保大獎」，各有金、銀、銅獎，金獎可獲HK$100南豐紗廠電子優惠券，銀獎及銅獎則分別獲HK$50及HK$30電子優惠券。所有參賽者均可獲參加禮品。

萬聖童話變裝派對　冰雪王國、K-POP舞台逐日登場

家庭客也可以參加10月17日至19日舉行的「萬聖童話變裝派對」，活動以全英語進行，讓3歲或以上小朋友穿上萬聖節造型，在互動故事及音樂遊戲中穿梭不同主題場景。

3日主題各有不同，10月17日為「冰雪王國皇后」、10月18日為「K-POP巨星」、10月19日則是「高塔奇緣公主」，每場包括沉浸式繪本故事互動體驗及即影即有相片。


面部彩繪、鬼口水及Trick or Treat一樣有

萬聖節前夕及當日，場內還有面部彩繪及Slimeaholic「萬聖節鬼口水工作坊」。10月31日更會有糖果特派員於場內派發糖果，小朋友換上萬聖節造型即可參與「Trick or Treat」。

另外，Freeture Concept X Dax and Family帶來「黑鼆鼆料理屋」，集合本地鹹甜美食，黑松露、墨汁、黑竹炭、黑芝麻、朱古力及黑糖等不同黑色食材加入料理及甜點，為萬聖節行程加插一站「黑色」美食。


萬聖節面部彩繪造型 01 萬聖節面部彩繪造型 02 萬聖節鬼口水工作坊 01 萬聖節鬼口水工作坊 02 Freeture Concept X Dax and Family「黑鼆鼆料理屋」 Key Visual

南豐紗廠「奇蟲物語」活動詳情

萬聖節怪奇動物展覽

日期：2026年10月10日至11月1日
時間：中午12時至下午7時
地點：南豐紗廠六廠G/F
費用：免費

萬聖節怪奇動物展覽導賞團

日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期
時間：下午2時、3時、4時，每節20分鐘
費用：免費，現場排隊參加

萬聖節怪奇遊樂場

日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期
時間：中午12時至下午6時，每節45分鐘
費用：會員早鳥HK$15／位；非會員HK$30／位
報名： https://bit.ly/4jbcPXJ

觸感大冒險

日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期
時間：中午12時至下午6時，每節25分鐘
費用：HK$80／位（大小同價），購買2張或以上可享9折
報名： https://bit.ly/4rA1mml

小小飼養員體驗

日期：10月10日至11月1日逢週末及公眾假期
時間：上午11時至中午12時
費用：HK$150／位
報名： https://bit.ly/4yja9vA

奇蟲百變Catwalk大賽

兒童專場：10月31日下午3時30分至5時
萌寵專場：11月1日下午3時30分至5時
地點：南豐紗廠六廠G/F費用：HK$30／位
報名詳情：稍後於南豐紗廠社交媒體公布

萬聖童話變裝派對

日期：10月17日至19日
時間：上午11時至中午12時／下午3時至4時
地點：The Annex M01E
費用：HK$150／次



恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務