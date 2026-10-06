深圳好去處｜miffy展登陸深圳K11！即睇巨型miffy打卡位/限定周邊/主題cafe

超人氣miffy café登陸深圳K11！由即日至11月30日，深圳南山區K11 ECOAST搖身一變成為巨型Miffy主題樂園，首次帶來miffy café主題快閃店。這次活動不但全場免費入場，更集結了海景咖啡廳、3米高的巨型Miffy雕塑，以及多款深圳首發的限定周邊商品，miffy粉絲今個周末北上深圳絕對不能錯過！

整個K11 ECOAST商場佈滿了Miffy的身影，為大家準備了多個超吸睛的打卡場景。首先必去北館北門，與超巨型的Miffy及好朋友Barbara吹氣公仔來個大合照；走到3樓南北館連廊處，更能走進「米菲的繪本世界」，與3米高的大型Miffy雕塑見面，現場還會播放Miffy之父的紀錄片及經典動畫。移步至RF海上明珠藝術地標裝置旁，更有另一座大型Miffy吹氣公仔，同樣外型可愛！

miffy主題快閃店必買推介

Miffy粉絲來到快閃店一定會滿載而歸！這次miffy café帶來了全新主題系列周邊，當中最大亮點必定是限量發售的「Miffy 70周年紀念」系列，特別是極具收藏價值的紀念郵票冰箱貼，復古精巧，粉絲必備。此外，現場更有深圳首發的限定款式商品，包括印有Miffy經典圖案的陶瓷杯與實用的吸水杯墊。各款精品精緻可愛，數量有限，一於bookmark定到時入手。

另外咖啡廳miffy café更推出了多款限定餐點，大力推介外觀還原度極高的「米菲造型慕斯蛋糕」以及充滿童趣的「小花裙奶油蛋糕」，蛋糕質感軟綿，入口充滿濃郁奶香。再配上一杯清爽的特調咖啡或是新鮮烘焙的米菲貝果，可愛造型加上無敵海景，食之前記得打卡！



miffy café主題快閃店

日期： 10月1日至11月30日

地點： 深圳市南山區深圳K11 ECOAST