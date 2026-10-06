日本百年老字號「鮨處八千代」登港！ 開幕限定$28拖羅山 會員年費$399享「與日同價」（有片）

想在香港品嘗到東京百年老字號壽司店 「鮨處八千代」，以後不需親身到日本。鮨處八千代全球首間海外分店，即日起登陸尖沙咀美麗華廣場一期，將日本江戶前料理本質帶到香港，讓香港粉絲感受「新鮮、細緻、親切」的純粹本色。粉絲必試開幕限定$28「吞拿魚山」，一塊塊肥美拖羅堆疊成山，絕對衝擊食客的視覺和味覺。

主打江戶前料理 帶來120款菜式 早前引入日本生活雜貨品牌3COINS及LOFT的YAICHI集團再下一城，將日本東京百年壽司店「鮨處八千代」帶來香港。創於1926年的鮨處八千代源自日本東京，主打江戶前料理(指舊時江戶城前面的海域——東京灣一帶所捕獲的新鮮海產)。YAICHI為鮨處八千代每日親赴豐洲市場選購最新鮮的海產，配合自設物流及供應鏈網絡，將食材空運直送至店內，為食客帶來多達120 款日本料理。

必食限量$28「吞拿魚山」！ 在眾多品項中，最受注目的，當然是開幕限定$28「吞拿魚山」贅沢四式吞拿魚丼。即日起至10月12日，鮨處八千代每日推出限定60份，午市及晚市各30份的吞拿魚丼，讓食客感受豐洲市場直送的新鮮吞拿魚豐腴鮮美滋味。店內另一招牌「特大原條穴子壽司」同樣不能錯過。店家將極大片的星鰻鋪在醋飯上，加上秘製醬汁，讓人一試難忘。

$399加入年費會員享「與日同價」 鮨處八千代亦設有YAICHI YACHIYO TOMO年費會員計劃。只需$399，即可加入年費會員計劃，僅需一個會員亦可與多於5位隨行親友於鮨處八千代香港享有與日同價優惠。為回饋現有會員，即日起至10月12日期間，現有 YAICHI 3COINS TOMO、YAICHI LOFT TOMO 及 YAICHI DAIKOKU TOMO 會員於八千代，亦可尊享專屬會員價格優惠。 鮨處八千代香港店 地址： 香港尖沙咀彌敦道 118–132 號美麗華廣場一期 2 樓 203 號舖 正式開業日期︰2026 年 10 月 6 日 營業時間： 上午 11 時 30 分至晚上 11 時 最後點餐時間： 晚上 10 時