狗狗跟你有多熟？4個日常反應測出信任度

狗狗不會用說話表達感情，但牠的一舉一動，往往已透露對主人的信任程度。與其只看牠是否聽從指令，不妨留意牠在家中的姿態、與主人相處時的反應，以及會否主動靠近。以下4種常見表現，可助你了解毛孩與你的關係發展到哪個階段。

狗狗信任程度：兩分熟 ( 輕咬手 ) 有些狗狗與人開始熟絡後，會張口輕輕咬住對方的手，碰到皮膚便收起力度。這種動作未必等同攻擊，反而可能是牠探索、互動和建立默契的方式。 不過，主人仍要觀察牠當時的身體狀態。如果動作輕柔、神情放鬆，而且沒有持續用力，通常反映牠願意接近主人；若同時出現身體僵硬、低吼或閃避，則應先給牠空間，避免勉強接觸。

狗狗信任程度：四分熟 ( 高速奔跑 )

狗狗有時會毫無預兆地在家中高速奔跑，穿梭客廳、房間甚至走廊，這類短暫爆發精力的行為，常見於牠感到興奮或放鬆的時候。 當狗狗熟悉居住環境，並相信身邊的人不會帶來威脅，才較容易自在地釋放活力。只要周遭安全、地面不易跣滑，這份忘形的興奮也可視為牠對家的安心表現。

狗狗信任程度：六分熟 ( 翻身 )

當主人走近時，如果狗狗主動躺下翻身，把腹部朝向主人，通常顯示牠在你面前相當放鬆。腹部是較缺乏保護的位置，願意展露這個部位，往往表示牠已放下不少戒心。 不過，露肚並不一定等於要求撫摸。飼主可留意牠是否主動靠近、四肢是否自然放鬆，以及有沒有迴避動作，再決定是否伸手互動，尊重牠的界線才是累積信任的關鍵。