聖誕倒數日曆2026｜Diptyque魔幻森林藏25份香氣驚喜 (有片)

聖誕將至，Diptyque把冬日森林搬進節日系列。今個聖誕, 品牌與藝術家Jean-Simon Roch合作，以木藝為創作主軸，將旋切、雕琢及彩繪等傳統技法，化成一組帶有童話氣息的角色與圖案，為香氛世界添上溫暖而活潑的節日想像。 系列以「魔幻森林」為舞台，動植物彷彿隨香氣起舞。木材不只出現在裝飾擺設，也滲透在包裝細節：經典橢圓標誌化成木質紋理，躍動字母則以金色點綴，由蠟燭蓋到香水瓶蓋均互相呼應，營造細膩而具層次的節慶氛圍。

2026 Diptyque 倒數日曆 25 份香氣驚喜 最適合為佳節揭開序幕的一定是2026聖誕倒數日曆。禮盒參考車木工匠的工具箱設計，收藏了25款產品，當中包括香氛蠟燭、體驗裝香水、香氛及身體護理產品，以及家居裝飾精品。由經典人氣香氣到全新單品，每天打開一格，都能發掘不同驚喜。

Sapin 冷杉香氣回歸 系列主角Sapin（冷杉）香氛載譽回歸，以西伯利亞冷杉與冷杉香脂精粹為基調，再揉合雪松及青苔氣息，交織出清新溫潤的木質香調。Diptyque把Sapin香氣貫穿多款限量作品。 Sapin（冷杉）經典及迷你香氛蠟燭: 墨綠漆面玻璃燭杯映照點點金光，並首度綴上橢圓木徽誌，與木製燭蓋互相呼應。大型香氛蠟燭則以釉面陶瓷燭杯呈現，杯身上的金色光芒均由人手逐一繪製。 Sapin（冷杉）倒數香氛餐燭：以松樹造型迎接聖誕前的25天倒數時光。即使造型與裝飾工序繁複，蠟燭燃點時仍能持久而穩定地散發香氣，兼具節日擺設與擴香功能。

Sapin（冷杉）香氛蠟：懸掛式設計方便置於家中不同角落。 Sapin（冷杉）香氛木質陀螺：Jean-Simon Roch特別設計的橡果造型陀螺，經車削工藝細意製成。 Sapin（冷杉）迷你室內香氛噴霧: 旅行裝設計方便隨身攜帶。

五款手製木藝擺設 限量登陸巴黎與倫敦 整個系列的壓軸，是Jean-Simon Roch在巴黎工作室親自設計及製作的五款動態木藝擺設。輕輕撥動，木製香氛蠟燭、飾有流蘇羽翼的貓頭鷹、戴金帽的精靈，以及野狼和狐狸便會活動起來。每件作品均附專屬編號，採極限量生產，只於巴黎及倫敦的Maisons Diptyque旗艦店發售。