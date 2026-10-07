酒樓優惠｜多彩皇宮10月全日優惠　$1燒鵝／老虎斑／鴛鴦蚌片／$9.9海皇燴燕窩

石硤尾老字號酒樓「多彩皇宮」今個10月再出招，繼早前多次推出$1優惠後，今次索性由早市一路劈價至晚市。除了早上有干蒸牛肉燒賣$6.8／2粒，午市可食$9.9海皇燴燕窩，下午茶大、中、小點劃一$19.8，晚市更有$1至尊燒鵝皇、清蒸金邊老虎斑及醬皇鴛鴦蚌片三選一，街坊由朝食到晚都有平價選擇。

當中至尊燒鵝皇以酒樓自設燒味爐每日新鮮燒製，6至9位可享$1半隻，10位或以上更可食$1全隻；2至5位則為$28一例。清蒸金邊老虎斑6位或以上可享$1／2斤，2至5位則為$28／斤；醬皇鴛鴦蚌片則為6位或以上$1／例兩碟，2至5位$28／例。

今次最吸睛的「逆天1蚊」優惠於下午5時30分起推出，堂食可從至尊燒鵝皇、清蒸金邊老虎斑及醬皇鴛鴦蚌片三款菜式中選一款，每枱限點一款，並須惠顧一款正價小菜。

晚市$1三選一 燒鵝、老虎斑、鴛鴦蚌片都有

優惠只限堂食，入座人數不足須按原價收費，並另收10%服務費；其他晚市優惠不能同時使用，廳房亦不適用。

晚市$1三選一 燒鵝、老虎斑、鴛鴦蚌片都有

午市同樣有低至$9.9的海皇燴燕窩，原價$68，每日新鮮即叫即做，售完即止。優惠只限堂食，每茶位限點一份，另收10%服務費，外賣則按正價計算。

早市燒賣$6.8 下午茶數十款點心$19.8

早市都有乾蒸牛肉燒賣優惠，星期一至五上午7時至11時29分供應，每份$6.8／2粒；星期六、日及公眾假期則由上午7時至10時30分供應，每份加$5。每茶位限點一份，堂食優惠不適用於外賣。

下午茶時段則於星期一至五下午2時至4時推出全線點心優惠，大、中、小點一律$19.8，包括多彩蝦餃皇、蠔皇叉燒包、香茜鮮蝦餃、蠔皇蒸鳳爪及鮮竹牛肉球等數十款手工點心。