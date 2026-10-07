萬聖節好去處2026｜盤點全港10月活動 哈囉喂/迪士尼/音樂派對 （持續更新）

踏入10月，恐怖驚悚氣氛漸濃。全港多個地方紛紛舉辦萬聖節主題活動，除了經典必到的主題樂園派對，更有冰上廣東歌舞會和歐美大熱的「Truck-or-Treat」。想與家人朋友一起扮鬼扮馬，度過難忘節日，即看下文，了解更多！

萬聖節好去處2026｜海洋公園哈囉喂 即日起至11月1日，海洋公園哈囉喂全園祭2026「詭魅墓會」再次回歸。今年公園不但首次聯乘王嘉爾主理IP品牌Under the Castle，打造暗黑魔幻古堡。在Pumpkie和Spookie主持的帶領下，訪客踏進古堡後，將會參與一場魅幻化妝舞會，再逐漸被誘惑至扭曲鏡海迷宮。各位小心迷宮內每面鏡子可能是陷阱，趁自己尚未成為這座古堡的收藏品前，請盡快逃離古堡。 公園同時推出多個刺激體驗，當中包括以香港經典恐怖片設計的「陰陽路之棺材仔」體驗，以及驚嚇體驗「詭域瘋人院」。

萬聖節好去處2026｜迪士尼Disney Halloween Time 小心惡人出沒！即日起，迪士尼「Disney Halloween Time」回歸，多位迪士尼惡人傾巢而出，為訪客打造難忘萬聖盛會。今年樂園除了推出全新音樂慶典「米奇與好友萬聖奇遇」，多個經典活動亦同步歸來，包括巡遊「惡人反轉大街派對」及歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，與粉絲投入一場「窮兇極惡」的派對。即日起至12月30日，三人或以上一同申請「奇妙處處通」會籍，即可享8折優惠。每位會員更可額外獲贈迪士尼尊享卡，享受超過20項獨家禮遇。

萬聖節好去處2026｜黃金海岸商場 搞鬼糖果車隊大冒險 10月24日起，黃金海岸商場打造萬聖節限定派對「搞鬼糖果車隊大冒險」。派對集結多部Land Rover及Land Cruiser經典越野車，車尾箱更設有萬聖節主題佈置，邀請全城大小朋友加入成為「糖果車隊小隊員」，體驗歐美大熱的「Truck-or-Treat」。訪客更可參與各種糖果收集遊戲，度過難忘甜蜜的假期！ 黃金海岸商場「搞鬼糖果車隊大冒險」 日期：10月24、25、30及31日 地點：黃金海岸商場

萬聖節好去處2026｜南豐紗廠 南豐紗廠將於10月10日至11月1日帶來「奇蟲物語 Tales of the Crawlers」，把六廠地下變成奇蟲樂園，免費開放「萬聖節怪奇動物展覽」，近距離認識多種罕見節肢動物、爬蟲及特殊哺乳類，部分物種更是香港首次公開亮相。場內同時有互動遊戲、動物工作坊、Catwalk大賽及萬聖節變裝活動，大人小朋友可以由睇展覽一路玩到落場體驗。 萬聖節怪奇動物展覽 日期：2026年10月10日至11月1日 時間：中午12時至下午7時 地點：南豐紗廠六廠G/F 費用：免費

萬聖節好去處2026｜MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭 讓人期待的萬聖節終於來臨！旺角MOKO新世紀廣場將於即日起，推出「MOKO 嘩鬼旺聚萬聖夜祭」企劃。當中包括全港首個商場午夜萬聖節慶典「午夜狂熱 Halloween Party」。 派對破例開放商場的閉門時段，將商場中庭變為狂歡舞池。除了連場的舞蹈表演，更有DJ音樂派對和神秘嘉賓獻唱，把活動氣氛推上高潮！派對怎少得了美食和飲品。限定的暗黑特飲和小食攤位，讓人一試難忘。 午夜狂熱 Halloween Party 日期： 2026 年 10 月 31 日 時間： 晚上 11 時 至 凌晨 1 時 30 分

地點： MOKO MTR/F 中庭 入場券換領詳情：The Point 會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「午夜狂熱 Halloween Party」入場券乙套。

萬聖節好去處2026｜Sanrio Gift Gate中環旗艦店 Sanrio Gift Gate中環旗艦店，由即日起至11月1日換上萬聖節主題。大樓外牆巨型LED牆大玩節日主題動畫，走入店內，G層、M層及1樓的Sanrio角色全部戴上黑色眼罩，神秘感十足。 重頭戲絕對是2樓的沉浸式主題空間！全層升級至魔法夜晚風格，視覺上特別加入了飄浮燭光氛圍燈效與別緻燈效打卡牆，配合現場環繞的萬聖節主題旋律，令人彷彿置身於神秘的魔法城堡中。除了視覺與聽覺享受，現場更加入觸覺及味覺體驗。於指定日子(10月24、25、30及31日)，門市推出「萬聖節手部彩繪」，會員可用Sanrio Smile HK App積分換領名額，亦可即場消費滿指定金額換領。週末期間更會驚喜上映「巫師/女巫捉迷藏」，只要在樓層間捕獲化身巫師或女巫的職員，並講出暗號“Trick & Cheat”，即可免費獲得糖果一包，玩味十足！

地點：中環威靈頓街 30 號 2-5 樓 中環 C.T.A by GOK SIK 萬聖節主題大樓活動 營業時間：11:00至21:00 (10月30日及31日將延長至晚上10時)

萬聖節好去處2026｜又一城 冰上廣東歌派對 又一城歡天雪地將於10月23及24日將溜冰場變身為冰上舞池，打造「Cantopop x Cartoon Beats on Ice」。屆時著名廣東歌DJ團隊Cantomania及著名餐飲品牌將會帶來3小時無間斷廣東歌和美食，各位不妨把握機會，投入冰上舞會！ 日期：2026年10月23及24日 時間：晚上8時至11時（晚上 7:30 入場） 地點：又一城歡天雪地（Level UG-21） 票價：溜冰派對套票$220起；音樂派對套票$100

又一城歡天雪地將於10月23及24日將溜冰場變身為冰上舞池，打造「Cantopop x Cartoon Beats on Ice」。

萬聖節好去處2026｜港鐵旗下5大商場 THE SOUTHSIDE、圍方、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城由10月起陸續推出萬聖節活動，想睇香港鬼怪傳說、打卡巨型UFO，或者夜晚聽廣東歌、跳舞都有。五大商場更聯手推出MTR Mobile徽章收集活動，集齊指定徽章可換電子優惠券；指定商場消費滿$500或$800，還有機會參加抽獎，合共送出77,000份禮品及電子優惠券。

萬聖節好去處2026｜萬聖狂歡祭．中環 10月17日至31日期間，置地公司、旅發局和中環區內機構推出一連十五日的狂歡派對「萬聖狂歡祭．中環」。中環地標皇后像廣場花園及遮打道設有連串活動和打卡裝置，適合不同年齡層。