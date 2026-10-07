AIRSIDE新開越南咖啡店Cà Phê Hội An　$38歎滴正宗越南滴漏咖啡/燈籠玉桂卷 必試班蘭焦糖布蕾牛角包

啟德AIRSIDE又有新咖啡店！全新品牌Cà Phê Hội An入駐AIRSIDE，主打越南咖啡及街頭小食，除了傳統滴漏咖啡、順化鹽味咖啡及越南蛋咖啡，還有多款越式法包、焦糖布蕾牛角包，以及以會安燈籠為造型的玉桂卷。新店亦找來本地插畫師Kai合作，推出限量插畫貼紙，開幕期間消費滿指定金額即可獲贈。
$38歎越南滴漏咖啡 順化鹽味咖啡、越南蛋咖啡都有
Cà Phê Hội An是越南菜品牌Bistro Hoi An的延伸，主打外賣咖啡及越南街頭美食。店內咖啡採用100%羅布斯塔咖啡豆，由越南會安的Hoi An Roastery直接供應。
想試越南傳統咖啡，可以選滴漏咖啡或煉奶滴漏咖啡，冷熱皆有，每杯$38。其他特色飲品包括順化鹽味咖啡($45)、越南蛋咖啡($48)，以及椰子冰沙咖啡($48)。
不喝咖啡的話，還有越南香茅檸檬草本茶($42)、抹茶椰子水配咖啡啫喱($48)。茶飲包括玫瑰紅茶、菊花茶、桂花烏龍茶及蓮花綠茶，冷熱皆可選，每杯$38。常見的美式咖啡、鮮奶咖啡及意大利泡沫咖啡亦有供應，冷熱飲價格$35起；濃縮咖啡熱飲($28)，冷萃咖啡則售$48。
慢煮牛肋肉越式法包/班蘭焦糖布蕾牛角包
越式法包有多款餡料選擇，當中「慢煮牛肋肉法包」($88)以慢煮24小時的牛肋肉入饌；「西貢經典法包」($75)加入扎肉、松露肝醬、醃菜及香草。另有香茅黃油雞法包($72)，以及以滷豆腐、蘑菇和牛油果製作的豆腐牛油果法包($68)。
甜點有班蘭焦糖布蕾牛角包及椰香焦糖布蕾牛角包，各售$42。牛角包表面經焦糖烤焗，帶有香脆焦糖層；另一款會安燈籠玉桂卷則以當地傳統燈籠為造型，每個$35。
寄出限量明信片 親友可換領免費越南咖啡
新店邀請本地年青插畫師Kai（@nomkakaii）合作，將越南咖啡及法包畫成插畫，並製成限量貼紙。10月6日至11日，於Cà Phê Hội An消費滿$200或以上，即可獲贈貼紙一包，數量有限，送完即止。
品牌亦推出「咖啡寄語」明信片活動。於Bistro Hoi An圓方店或黃金海岸店用餐，可獲贈限量明信片，寄給親友後，收件人憑明信片即可到Cà Phê Hội An AIRSIDE換領越南咖啡一杯。明信片數量有限，先到先得，須受相關條款及細則約束。
Cà Phê Hội An店舖詳情
地址：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 320號舖
營業時間：星期一至日，上午10時至晚上8時