AIRSIDE新開越南咖啡店Cà Phê Hội An　$38歎滴正宗越南滴漏咖啡/燈籠玉桂卷 必試班蘭焦糖布蕾牛角包

啟德AIRSIDE又有新咖啡店！全新品牌Cà Phê Hội An入駐AIRSIDE，主打越南咖啡及街頭小食，除了傳統滴漏咖啡、順化鹽味咖啡及越南蛋咖啡，還有多款越式法包、焦糖布蕾牛角包，以及以會安燈籠為造型的玉桂卷。新店亦找來本地插畫師Kai合作，推出限量插畫貼紙，開幕期間消費滿指定金額即可獲贈。

$38歎越南滴漏咖啡 順化鹽味咖啡、越南蛋咖啡都有

Cà Phê Hội An是越南菜品牌Bistro Hoi An的延伸，主打外賣咖啡及越南街頭美食。店內咖啡採用100%羅布斯塔咖啡豆，由越南會安的Hoi An Roastery直接供應。

想試越南傳統咖啡，可以選滴漏咖啡或煉奶滴漏咖啡，冷熱皆有，每杯$38。其他特色飲品包括順化鹽味咖啡($45)、越南蛋咖啡($48)，以及椰子冰沙咖啡($48)。

不喝咖啡的話，還有越南香茅檸檬草本茶($42)、抹茶椰子水配咖啡啫喱($48)。茶飲包括玫瑰紅茶、菊花茶、桂花烏龍茶及蓮花綠茶，冷熱皆可選，每杯$38。常見的美式咖啡、鮮奶咖啡及意大利泡沫咖啡亦有供應，冷熱飲價格$35起；濃縮咖啡熱飲($28)，冷萃咖啡則售$48。