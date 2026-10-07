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出版：2026-Oct-07 18:00
更新：2026-Oct-07 18:00

AIRSIDE新開越南咖啡店Cà Phê Hội An　$38歎滴正宗越南滴漏咖啡/燈籠玉桂卷 必試班蘭焦糖布蕾牛角包

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AIRSIDE新開越南咖啡店Cà Phê Hội An　$38歎滴正宗越南滴漏咖啡/燈籠玉桂卷 必試班蘭焦糖布蕾牛角包

啟德AIRSIDE又有新咖啡店！全新品牌Cà Phê Hội An入駐AIRSIDE，主打越南咖啡及街頭小食，除了傳統滴漏咖啡、順化鹽味咖啡及越南蛋咖啡，還有多款越式法包、焦糖布蕾牛角包，以及以會安燈籠為造型的玉桂卷。新店亦找來本地插畫師Kai合作，推出限量插畫貼紙，開幕期間消費滿指定金額即可獲贈。

$38歎越南滴漏咖啡　順化鹽味咖啡、越南蛋咖啡都有

Cà Phê Hội An是越南菜品牌Bistro Hoi An的延伸，主打外賣咖啡及越南街頭美食。店內咖啡採用100%羅布斯塔咖啡豆，由越南會安的Hoi An Roastery直接供應。

想試越南傳統咖啡，可以選滴漏咖啡或煉奶滴漏咖啡，冷熱皆有，每杯$38。其他特色飲品包括順化鹽味咖啡($45)、越南蛋咖啡($48)，以及椰子冰沙咖啡($48)。

不喝咖啡的話，還有越南香茅檸檬草本茶($42)、抹茶椰子水配咖啡啫喱($48)。茶飲包括玫瑰紅茶、菊花茶、桂花烏龍茶及蓮花綠茶，冷熱皆可選，每杯$38。常見的美式咖啡、鮮奶咖啡及意大利泡沫咖啡亦有供應，冷熱飲價格$35起；濃縮咖啡熱飲($28)，冷萃咖啡則售$48。


順化鹽味咖啡(冷) Hue Salted Cream Coffee(Iced) 椰子冰沙咖啡 Coconut Frappe Coffee 煉奶滴漏咖啡 Traditional Phin Coffee with Condensed Milk (1) 越南蛋咖啡 Hanoi Egg Coffee 越南咖啡 Vietnamese Coffee

慢煮牛肋肉越式法包/班蘭焦糖布蕾牛角包

越式法包有多款餡料選擇，當中「慢煮牛肋肉法包」($88)以慢煮24小時的牛肋肉入饌；「西貢經典法包」($75)加入扎肉、松露肝醬、醃菜及香草。另有香茅黃油雞法包($72)，以及以滷豆腐、蘑菇和牛油果製作的豆腐牛油果法包($68)。

甜點有班蘭焦糖布蕾牛角包及椰香焦糖布蕾牛角包，各售$42。牛角包表面經焦糖烤焗，帶有香脆焦糖層；另一款會安燈籠玉桂卷則以當地傳統燈籠為造型，每個$35。


慢煮牛肋肉法包 Braised Short Rib 經典西貢法包 Saigon Classic 香茅黃油雞法包 Lemongrass Chicken 豆腐牛油果法包 Tofu & Avocado 椰香焦糖布蕾牛角包Coconut Brûlée Croissant 班蘭焦糖牛角包 Pandan Brûlée Croissant 會安燈籠玉桂卷 Hội An Lantern Cinnamon Roll 越式法包 Banh Mi

寄出限量明信片 親友可換領免費越南咖啡

新店邀請本地年青插畫師Kai（@nomkakaii）合作，將越南咖啡及法包畫成插畫，並製成限量貼紙。10月6日至11日，於Cà Phê Hội An消費滿$200或以上，即可獲贈貼紙一包，數量有限，送完即止。

品牌亦推出「咖啡寄語」明信片活動。於Bistro Hoi An圓方店或黃金海岸店用餐，可獲贈限量明信片，寄給親友後，收件人憑明信片即可到Cà Phê Hội An AIRSIDE換領越南咖啡一杯。明信片數量有限，先到先得，須受相關條款及細則約束。


越式法包 Banh Mi 順化鹽味咖啡(冷) Hue Salted Cream Coffee(Iced) (1) 越南蛋咖啡 Hanoi Egg Coffee (1) 煉奶滴漏咖啡 Traditional Phin Coffee with Condensed Milk (2)

Cà Phê Hội An店舖詳情

地址：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 320號舖

營業時間：星期一至日，上午10時至晚上8時


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