澳門旅遊｜親身直擊！免費乘巴士舊區深度遊 打卡體驗館+歎海景水蟹粥 (有片)

放假想去澳門來個快閃之旅？今次帶大家直擊澳門最新深度遊玩法！只要乘搭最新登場的免費「休」遊巴士，即可盡情穿梭三盞燈、沙梨頭等舊區。除了可以打卡全新的「麥麥」體驗館、走訪十月初五街懷舊小巷，更可在沙梨頭街市邊歎綿滑水蟹粥、邊欣賞無敵海景。 鳴謝：澳門特別行政區政府旅遊局 圖、文：Rosina

搭免費「休」遊巴士深度遊 大三巴與新馬路向來是港人到澳門必到的好去處，記者今次親身來到現場直擊，發現澳門最新推出的超抵玩法——搭乘新登場的免費「休」遊巴士！「『休』遊巴士．社區探趣」這項由政府與本地業界聯手推行、專為旅客深度遊而設的14條免費接駁巴士服務，巴士逢周六日營運，有多個上落客點，極之方便。由度假村酒店、大三巴及鄰近官也街的排角出發，專線直達多個人氣社區，包括媽閣、康公廟、三盞燈、祐漢及沙梨頭等。記者現場試搭，車廂環境寬敞乾淨，指定站點更設有「社區賞樂」消費優惠活動，可於站點領取一次性優惠碼，於社區內的指定商戶使用，深入探索多間特色商戶。購買老字號伴手禮之餘，還可以品嘗地道美食，絕對是今次澳門半島深度遊中最值得大力推介的交通體驗！

「休」遊巴士．社區探趣 地點：澳門半島各大停靠站點 新口岸線：停靠觀音像海濱休憩區、澳門大賽車博物館及新口岸

三盞燈祐漢線：停靠三盞燈及祐漢新村第六街

三盞燈線：停靠三盞燈

祐漢線：停靠祐漢新村第六街及關閘

沙梨頭康公廟線：停靠沙梨頭美食廣場及康公廟

沙梨頭筷子基線：停靠沙梨頭美食廣場及筷子基

媽閣南灣線：停靠媽閣及南灣．雅文湖畔 時間：逢星期六、日及公眾假期營運 票價：免費乘搭

全新「麥麥」體驗館 沉浸式打卡位 搭乘免費巴士來到康公廟一帶下車，可以順道到附近的議事亭前地，走入新登場的「麥麥」體驗館。這個以澳門旅遊吉祥物、黑臉琵鷺「麥麥」為主題的互動空間，最近成為極具人氣的打卡熱點。館內劃分為多個不同風格的拍照與互動區域。不僅有巨型可愛的「麥麥」立體雕塑供大家打卡，還有多款有趣的互動多媒體裝置！更設有獨家精品區，售賣多款限定周邊商品，消費更可以體驗麥麥照相機，製作及打印AI照片，非常適合與親朋好友前來探索。

「麥麥」體驗館 地點：澳門議事亭前地9號利斯大廈 開放時間：周一至五 12:00 - 18:00；周六及日 11:00 - 19:00 票價：免費入場

十月初五街舊巷記 漫步至充滿懷舊氣息的十月初五日街，不妨參與導賞探索凡一番這條老街！這裡保留著濃厚的懷舊歲月與歷史痕跡。沿路有多家老字號茶冰室與傳統餅家，通過「文化導覽」結合「商圈體驗」，今次記者就到餅家了解製餅技藝，又到超過140年歷史的茶莊學習茶藝，更走入茶樓邊聽粵曲邊歎點心，以上體驗統統免費！多角度感受舊城區的獨特魅力，深入感受地道飲食文化，非常難得。 街味覺醒．商圈探索 路線1：十月初五街舊巷記(逢周六)

地點：康公廟前地(集合點) → 大龍鳳茶樓 → 華聯茶莊 → 福德祠 → 品芳餅家 → 同福堂中藥房 → 沙欄仔街市舊址 路線2：福隆新街味食記(逢周日) 地點：文化公所(集合點) → 福榮里門樓 → 姚標記 → 百家昌涼茶 → 檸檬大王 → 清平戲院 時間：周六日15:30 – 17:00 語言：粵語、普通話及英語 票價：免費入場(須提前報名)

沙梨頭街市熟食中心 無敵海景歎水蟹粥 搭乘「沙梨頭康公廟線」或「沙梨頭筷子基線」於沙梨頭美食廣場落車，上2樓便到達非常人氣的沙梨頭街市熟食中心。這裡集齊多間老字號檔口，不可錯過即叫即滾的水蟹粥。綿密粥底滿滿鮮甜蟹膏，入口濃郁清甜，非常出色。熟食中心環境乾淨企理，冷氣充足，最吸引莫過於這裡設有大片透光玻璃窗。大家可以一邊品嘗各種海鮮小炒，一邊俯瞰無敵海景。 沙梨頭街市熟食中心 地點：澳門沙梨頭海邊街69-81號沙梨頭街市2樓