銅鑼灣好去處｜渣打藝趣嘉年華2026強勢回歸！10座巨型木偶穿梭街頭 即睇免費親子攻略

今個11月，銅鑼灣鬧市即將搖身一變成為色彩斑斕的流動童話書！備受矚目的「渣打藝趣嘉年華2026」將於11月14及15日以歷來最盛大的陣容升級回歸，為大家帶來一連兩天的免費戶外藝術盛宴。今年活動以流傳百年的經典童話為主題，將《小紅帽》、《國王的新衣》、《阿拉丁》、《快樂王子》等等故事主角化作巨型木偶及璀璨燈籠偶。現場更設有17個互動藝術攤位、非洲鼓樂坊及超過900件藝術作品展覽，大家記得bookmark定日子去現場參加活動！

作為香港最具標誌性的青年戶外藝術活動，「渣打藝趣嘉年華」今屆升級回歸，為大小朋友打造滿載想像、創意與啟發的童話旅程。無論是初次走進童話世界的小朋友，還是與孩子重溫童年故事的家長，都可投入這場藝術盛宴。嘉年華將於11月14及15日（星期六及日）在銅鑼灣維多利亞公園中央草坪舉行，現場設有17個互動藝術攤位、活潑生動的「現場講故事」環節、節拍十足的非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊接連上演的舞台表演，以及超過900件賞心悅目的藝術作品展覽。多座巨型木偶更會驚喜現身，與大小朋友近距離互動及合照，共度一個充滿歡樂和創意的周末！

萬眾期待的「夜光巡遊」規模為歷年之冠。11月14日晚上8時30分，巡遊隊伍將由利園一期正門浩浩蕩蕩出發，穿梭恩平道、白沙道等地。香港藝術家傾力打造的5座巨型燈籠偶，在夜幕下散發出迷幻光芒，配搭多達18套華麗奪目的嘉年華服飾，營造出強烈的視覺衝擊。今年更首次加入夜光雜技、銀樂隊及專業花式跳繩表演，超過150人的龐大陣容將銅鑼灣街頭變成一場充滿動感與音樂的狂歡派對。

將嘉年華氣氛推向最高潮的，必定是11月15日下午舉行的「壓軸巡遊」。 10座高達4米高的巨型木偶將從童話故事中甦醒，率領由本地中小學校學生及專業舞蹈員組成的500人盛大巡遊隊伍登場。隊伍將由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，繽紛誇張的木偶與熱情洋溢的舞姿交織，在繁華的街頭構成一幅充滿奇幻色彩的畫面，為每一位在場觀眾留下難忘的回憶。

渣打藝趣嘉年華 2026

日期： 2026 年 11 月 14 及 15 日（星期六及日）

時間： 早上 10 時至下午 5 時

地點： 銅鑼灣維多利亞公園中央草坪



夜光巡遊