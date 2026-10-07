首爾人氣鞋履品牌OTZ獨家登陸CATALOG 必入手芭蕾運動鞋！機能芭蕾美學風襲港

近期韓國超人氣鞋履品牌OTZ，正式由香港CATALOG團隊獨家引入香港。作為OTZ海外首個銷售單位，CATALOG今次以貼近韓國的親民定價，將韓國直送爆紅鞋款帶來香港，必入手韓國女生人手一對的「芭蕾運動鞋」，打造好搭又舒適的Balletcore，即睇詳情！
韓國新世代大熱品牌 時尚與機能兼備
提到OTZ，不少緊貼韓國潮流的潮人對這個品牌都不會陌生。來自美國的鞋履品牌OTZ，近年被韓國THE E.LAND GROUP收歸旗下、於韓國重新定位後火速崛起，品牌主打介乎運動同時尚之間的獨特風格，以優雅、復古同經典為基調，將經典芭蕾舞鞋的柔美線條、交叉綁帶及蕾絲細節，完美融入運動風格之中，同時更以舒適度、抗菌鞋墊以及多變厚底設計著稱，成功於韓國及亞洲潮流圈引爆話題。而早前聯名話題作——OTZ X LOFA SEOUL更引來Y2K鞋款熱潮，成功擴展在新世代市場的版圖，鞋面特別採用黑色麂皮面料，上面綴以精緻刺繡星紋，低調又極具細節感，厚底設計更修長腳型，百搭好看。
ROMARY系列登陸香港 機能芭蕾美學
今次CATALOG團隊更為各位帶來一系列最具人氣的球鞋作品。率先登場ROMARY系列不容錯過，系列的低筒鞋型為基礎，備有繫帶休閒鞋(Lace-up Sneaker)、鬆緊帶(Banding SE)以及抽繩(String SE)三種鞋款，結合不同綁帶、魔術貼同鬆緊帶細節，腳背開口同扣帶設計同時兼顧視覺美感與日常便利性，將機能美學發揮得淋漓盡致。
另外，追求長腿效果的女生絕對要留意LOMITA PLATFORM系列，以輕量化厚底設計結合約6公分的增高效果，搭配雙扣環細節，瞬間提升整體氣場；TOPI DAY DOT EDITION則在簡潔鞋面上點綴低調又富設計感的波點元素，呈現率性的休閒氛圍。
銀色限定系列搶眼登場
為迎合近年大熱的金屬風潮流，CATALOG今次更同步帶來銀色限定系列，囊括三款極受歡迎嘅人氣鞋型，包括主打輕量厚底的LOMITA PLATFORM BANDING、ROMARY BANDING SE，以及採用綁帶搭配魔術貼雙重設計的ROMARY LACE-UP SNEAKER。亮眼嘅銀色鞋面為簡約秋季穿搭注入前衛亮點，絕對是提升日常穿搭質感的不二之選。
指定發售店舖列表
九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖
九龍觀塘APM創紀之城5期1樓L1-12號舖
香港太古城中心一期4樓404~405號舖
九龍九龍灣宏照道企業廣場5期8樓1號舖 (Gigasports 舖內)
新界將軍澳新都城中心二期 1樓1044及1045號舖
九龍九龍塘又一城L1-02號舖 (Gigasports 舖內)
新界荃灣荃新天地UG樓 77號舖
新界屯門屯門市廣場一期3樓3216號舖
新界大埔大埔超級城B區2樓279號舖
新界將軍澳唐賢街9 號 PopCorn 1樓 F49 號舖