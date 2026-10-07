首爾人氣鞋履品牌OTZ獨家登陸CATALOG 必入手芭蕾運動鞋！機能芭蕾美學風襲港

近期韓國超人氣鞋履品牌OTZ，正式由香港CATALOG團隊獨家引入香港。作為OTZ海外首個銷售單位，CATALOG今次以貼近韓國的親民定價，將韓國直送爆紅鞋款帶來香港，必入手韓國女生人手一對的「芭蕾運動鞋」，打造好搭又舒適的Balletcore，即睇詳情！

提到OTZ，不少緊貼韓國潮流的潮人對這個品牌都不會陌生。來自美國的鞋履品牌OTZ，近年被韓國THE E.LAND GROUP收歸旗下、於韓國重新定位後火速崛起，品牌主打介乎運動同時尚之間的獨特風格，以優雅、復古同經典為基調，將經典芭蕾舞鞋的柔美線條、交叉綁帶及蕾絲細節，完美融入運動風格之中，同時更以舒適度、抗菌鞋墊以及多變厚底設計著稱，成功於韓國及亞洲潮流圈引爆話題。而早前聯名話題作——OTZ X LOFA SEOUL更引來Y2K鞋款熱潮，成功擴展在新世代市場的版圖，鞋面特別採用黑色麂皮面料，上面綴以精緻刺繡星紋，低調又極具細節感，厚底設計更修長腳型，百搭好看。

ROMARY系列登陸香港 機能芭蕾美學

今次CATALOG團隊更為各位帶來一系列最具人氣的球鞋作品。率先登場ROMARY系列不容錯過，系列的低筒鞋型為基礎，備有繫帶休閒鞋(Lace-up Sneaker)、鬆緊帶(Banding SE)以及抽繩(String SE)三種鞋款，結合不同綁帶、魔術貼同鬆緊帶細節，腳背開口同扣帶設計同時兼顧視覺美感與日常便利性，將機能美學發揮得淋漓盡致。

另外，追求長腿效果的女生絕對要留意LOMITA PLATFORM系列，以輕量化厚底設計結合約6公分的增高效果，搭配雙扣環細節，瞬間提升整體氣場；TOPI DAY DOT EDITION則在簡潔鞋面上點綴低調又富設計感的波點元素，呈現率性的休閒氛圍。