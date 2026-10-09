貓奴必學！6個摸貓技巧 令主子愈摸愈愛你

想與貓咪建立感情，並非摸得愈多、愈用力就愈有效。每隻貓的性格、習慣和接受程度各有不同，想令主子對自己加倍親近，甚至整天黏着自己，關鍵是先讀懂牠的反應，再從較容易接受的位置入手。以下6個摸貓技巧，有助主人輕鬆俘虜貓咪的心。

面對初次接觸或較警覺的貓，切勿由上而下突然按向頭部。可從側面慢慢接近，待牠接受後，再順着頭頂往後輕掃。短時間、可預測的動作，通常比持續不停撫摸更容易令牠安心。

伸手之前，可先把手停在貓咪鼻子前方一小段距離，讓牠自行嗅聞。如果牠主動靠近、以臉頰磨蹭，通常代表願意互動；若牠退後、轉身或避開，便應暫停，不要勉強。

不少貓咪喜歡下巴、嘴角兩側及臉頰附近的輕撫。可用指腹慢慢向同一方向掃過，力度以不拉扯皮毛為準。如果牠抬起下巴、瞇眼或繼續把臉湊近，可以維持節奏；一旦出現縮頭或閃避，主人便要收手。

耳朵後方及後頸是貓咪不容易自行整理的位置，可用一至兩隻手指小幅度按摩，避免捏住耳尖或大力揉搓。若耳朵有紅腫、分泌物、異味或貓咪明顯抗拒，應停止觸碰並留意是否需要求診。

由肩膊沿背部向尾巴方向順毛輕撫，是較自然的互動方式。手掌應貼着毛流移動，不宜逆毛來回摩擦。每次數下後稍作停頓，看看貓咪會否再次靠近，以免刺激過度。

有些貓咪被摸到背部末端時會抬高身體，但這個反應不一定代表牠喜歡。主人可先用手指輕觸一兩下，並留意貓咪的反應。如果牠出現甩尾、皮膚抽動、回頭望向主人的手，甚至轉身咬人等反應，便應立即停止。

擼貓技巧 6. 按摩要短而有節奏

如果貓咪已處於放鬆狀況的話，可在肩頸或臉頰外側以指腹作細小圓周按摩，但不要用力按壓，也要避開腹部、四肢末端和尾巴等較敏感位置。數秒後停一停，讓牠決定是否繼續，往往比一次過摸很久更理想。

主人要讀懂「夠了」的訊號

貓咪願意停留、身體柔軟、主動磨蹭或發出呼嚕聲，通常表示當下較放鬆。不過，呼嚕聲並非只有愉快時才會出現，因此仍要綜合觀察身體語言。如果耳朵向後壓、尾巴快速擺動、瞳孔放大、皮膚抖動或突然僵硬，便代表需要休息。