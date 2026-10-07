網上熱話｜香港蟻患問題嚴重？港女食蒸魚驚見螞蟻遍布魚尾 網民分享滅蟻心得

相信不少人都害怕蛇蟲鼠蟻，若果在家中發現牠們的身影，令人不安甚至影響休息和睡眠。早前，一位港女發現香港蟻患問題嚴重，只因她連續兩日在家吃蒸魚，見到螞蟻原來早已遍布魚尾，連蟻帶魚蒸熟，極度嘔心，引來大批網民熱烈分享滅蟻心得。

港女屋企食蒸魚 驚揭螞蟻遍布魚尾 早前，一位港女在Threads崩潰發文，劈頭直指「有冇人覺得今年嘅蟻特別恐怖」，只因她連續兩日在家吃蒸魚時，驚見「魚頭魚尾佈滿已經蒸熟既蟻」，雖然睇相已經覺得很恐怖，但事主爸爸一於少理，撥走佈滿螞蟻的部份照食，亦無視事主所講「仲有d（螞蟻）飄浮係d油中」的情況。

螞蟻入侵港人屋企 蟻患問題嚴重 從事主上傳的照片中，可見蒸魚魚尾部份布滿大量螞蟻屍體，螞蟻與魚一同蒸熟，因而部分螞蟻緊貼魚皮，另有一些飄浮在蒸魚豉油上。事主屋企被螞蟻入侵並非單一個案，有網民分享類似經歷，「呢幾日我屋企都俾啲蟻入侵，用蟻粉唔work，入侵縫隙噴香水就換其他縫隙入侵，爬埋上床救命」、「有覺得今年啲蟻特別誇張，好似癲咗咁，發現喺廁所嘅瓷磚邊走出嚟，出面係外牆，搵唔到個竇喺邊度...」，可見香港蟻患問題疑似十分嚴重。