科大攜本地機構推AI學習平台 視覺化呈現抽象物理現象 助學生化繁為簡

為順應AI教育熱潮，不少學校開始接觸各類型AI學習工具，協助提升教與學效率。有前線老師表示，AI能將複雜抽象的物理現象視覺化，配合聊天機械人引導學生思考，有助提升學習效率。香港中學津貼議會副主席、宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長認為，AI教育已成不可逆轉的趨勢，家長未來或需習慣子女學習成本上升。

視覺化呈現抽象物理現象 助學生理解 由香港科技大學人工智能素養發展中心與所羅門教育集團聯合開發、主打全學科的AI學習平台「Goodclass.ai」，目前已於全港超過300所學校應用，宣道會陳朱素華紀念中學亦為其中之一。在該校任教物理及數學的老師余利勤指出，過往不少學生難以理解複雜抽象的物理現象，「例如教授物理科的『拋體運動（Projectile Motion）』時，學生看不到球射出後的軌跡，也不知道初始速度如何影響入球。但透過AI學習平台的視覺化模擬，立體地向學生呈現物理現象，讓學生更易理解公式背後的邏輯。」他續指，現時學生可自行輸入不同的球體移動速度，平台會即時顯示拋物線的變化，讓學生思考當中的關係。

余老師同時指出，AI工具亦成為學生的「小老師」，除了可以持續追蹤學生的學習進度和困難，更能針對學生的強弱項定制專屬題目。「以往一位老師可能要教30位學生，老師未必能逐一了解學生的情況和難處。現時AI平台能快速收集和數據化顯示每位學生的成績和學習狀況，讓老師在短時間內精準了解每位學生的弱點，並作出針對性的教學策略。」他表示平台亦提供個人化練習，老師能按照學生的強弱項，利用AI生成專屬練習，「例如學生想在某個課題精益求精，向難度挑戰；或在某個課題表現較弱，需要較易的題目；或希望專攻特定課題，AI平台可根據各種需求，設計精準練習，提高學習成績和效率。」他亦會在聊天機械人中，設定「蘇格拉底」式提示詞，要求AI不能直接提供答案，只能引導學生思考。

不提供無邊際聊天機械人 減低出現AI幻覺機會 面對人工智能可能出現的AI幻覺（Hallucination），即向用家提供完全錯誤、虛構或脫離現實的資訊。Goodclass.ai董事總經理陳芷芸表示，Goodclass.ai不會提供及開放無邊際的聊天機械人予學生，「聊天機械人需要老師預先設定學習內容，學生只能圍繞相關課題，與機械人進行討論。除了減低AI幻覺，更能確保機械人提供的解題思路，與老師的一致，避免學生接觸偏離DSE課程的標準解法。」