太古區秋日餐飲優惠 食遍多間餐廳賺LIVE+ Dollar 消費$400送40/$800送100

太古城、太古坊一帶食肆選擇多，今個秋天食飯更可以順手賺LIVE+ Dollar。「Taste in Taikoo」秋日餐飲禮遇於9月30日至11月1日舉行，LIVE+會員於指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$400，可獲40 LIVE+ Dollar；消費滿$800則可獲100 LIVE+ Dollar。指定「綠色廚房」餐飲商戶另有額外獎賞。

指定餐廳消費$400送40 $800送100

活動期間，LIVE+會員於指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$400，可獲40 LIVE+ Dollar；單一消費滿$800則可獲100 LIVE+ Dollar。

如果在指定「綠色廚房」餐飲商戶消費，除了按消費額獲取LIVE+ Dollar，另可獲20 LIVE+ Dollar額外獎賞。換句話說，在指定Green Kitchen餐廳單一消費滿$400，可獲合共60 LIVE+ Dollar；消費滿$800則可獲合共120 LIVE+ Dollar。

Green Kitchen餐廳消費$100都有20 Dollar

未有食到$400亦有獎賞。LIVE+會員於指定「綠色廚房」餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$100，即可獲20 LIVE+ Dollar。參與餐飲商戶包括太古城中心、太古城、太古坊及香港東一帶的食肆，選擇由咖啡、麵包、拉麵到中菜、西餐都有。