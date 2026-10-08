太古區秋日餐飲優惠 食遍多間餐廳賺LIVE+ Dollar 消費$400送40/$800送100

太古城、太古坊一帶食肆選擇多，今個秋天食飯更可以順手賺LIVE+ Dollar。「Taste in Taikoo」秋日餐飲禮遇於9月30日至11月1日舉行，LIVE+會員於指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$400，可獲40 LIVE+ Dollar；消費滿$800則可獲100 LIVE+ Dollar。指定「綠色廚房」餐飲商戶另有額外獎賞。
指定餐廳消費$400送40 $800送100
活動期間，LIVE+會員於指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$400，可獲40 LIVE+ Dollar；單一消費滿$800則可獲100 LIVE+ Dollar。
如果在指定「綠色廚房」餐飲商戶消費，除了按消費額獲取LIVE+ Dollar，另可獲20 LIVE+ Dollar額外獎賞。換句話說，在指定Green Kitchen餐廳單一消費滿$400，可獲合共60 LIVE+ Dollar；消費滿$800則可獲合共120 LIVE+ Dollar。
Green Kitchen餐廳消費$100都有20 Dollar
未有食到$400亦有獎賞。LIVE+會員於指定「綠色廚房」餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$100，即可獲20 LIVE+ Dollar。參與餐飲商戶包括太古城中心、太古城、太古坊及香港東一帶的食肆，選擇由咖啡、麵包、拉麵到中菜、西餐都有。
咖啡麵包、拉麵飯糰都有
平日想食咖啡或輕食，可以揀Blue Bottle Coffee、品穀、POPPINS、Paul Lafayet Boulangerie及KNEAD。日韓餐飲則有金色不如帰、Terrace in seaside、天米、Peek-A-Poke、海遊膳、野間料理及風物等。
當中金色不如帰主打拉麵，Terrace in seaside有韓式人參雞湯，天米則主打手作飯糰，另外亦有Poke及日式料理選擇。
中菜西餐選擇多 晚餐聚會亦有得揀
中菜選擇包括添好運點心專門店、銀米、八玥翡翠、君頤上海、菀、炊澗小館及金龍。想食其他菜式，則有谷泰、Flat Iron Steak、Cooshti及Butlery Bistro等。
晚餐選擇亦包括Té Bo及Palate，前者以法式烹調配亞洲口味，後者則有葡萄酒及不同菜式。
換領地點及日期
「Taste in Taikoo」秋日餐飲禮遇由2026年9月30日至11月1日或換完即止，換領時間為上午11時至晚上9時。LIVE+會員完成指定消費後，可於太古城中心2樓LIVE+服務處（近265號舖）或太古坊多盛大廈1樓詢問處換領獎賞。
活動只限以電子貨幣作單一商戶消費，實際獎賞及參與商戶以活動公布為準。