balabala全港首間概念店登陸啟德　Sanrio聯乘童裝甜酷登場

概念店以暖色、簡約木系及品牌黃色打造明亮童趣空間，並按嬰幼兒、男童、女童、鞋履及配飾劃分專區，方便親子選購。店內率先帶來 balabala 2026 秋季系列，以當代輪廓和玩味細節兼顧童趣、舒適與保暖，照顧不同年齡及場合需要。

男童系列：復古校園風注入街頭輪廓

男童設計從 80、90 年代的美式校園與街頭文化取材，以牛仔、燈芯絨、格紋及學院風細節重組懷舊元素。寬鬆剪裁和現代比例令整體造型更俐落，既可配合校園日常，也適合周末出遊及戶外活動，方便孩子穿出個人風格。

女童系列：甜酷造型遇上 Sanrio 人氣角色

女童系列以「甜美暗黑風」塑造甜中帶酷的層次，其中 Sanrio 聯乘系列集合 Hello Kitty、Kuromi 及玉桂狗，延伸至衛衣、針織毛衣和羽絨外套等秋冬單品。豹紋點綴、3D 立體貼布、仿手繡工藝與角色細節，配上紫色、咖啡色、奶油白及霧粉紅等季節色彩；寬鬆剪裁則兼顧穿着舒適度與造型感。