IKEA限定貓貓磁石貯物盒登場 一周限定！兩款貓貓盲盒現身

各位貓奴注意！IKEA又有新品推出，今次有超萌「GREJSIMOJS 貓型貯物盒磁石貼」！以近年大熱嘅「盲盒」形式登場，由 2026年10月8日起一連七日限定換領，各位貓奴係時候準備去門市入手！

人氣GREJSIMOJS縮小化 掌心大小超強收納 提到IKEA的貓咪收納系列，GREJSIMOJS連蓋貯物盒一直是不少港人心頭好。今次IKEA特別將這款經典造型收納「縮小化」，變成手掌大小的立體迷你版磁石貼！別以為他是普通擺設，這款磁石貼背後附有磁石，可以輕易吸附於雪櫃門、鐵櫃或者辦公室磁吸板上。貓身更可以打開，入面剛好放入萬字夾、橡筋、鎖匙或者便條紙等日常雜物，實用度滿分，放於屋企或公司辦公桌都極之治癒！

一周限定盲盒 黑貓、橙貓兩款隨機 今次活動採用盲盒形式登場，盲盒內分別有「黑色貓型」同「橙色貓型」兩款。要注意款式為隨機發放，不設現場更換，想集齊一對就要講求運氣！換領活動由 2026 年 10 月 8 日至 10 月 14 日期間進行，為期只有短短一星期。而且活動為yuu會員專屬，想換記得先準備好會員ID！

一周限定盲盒