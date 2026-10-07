尖沙咀美食｜K11「Taste of GIN-dulgence」氈酒美食活動 12間星級餐廳限定配搭 4大必食推介

K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 即日起至 11 月期間，聯同香港首間手工氈酒蒸餾品牌 Two Moons 緻月，為大家帶來全新「Taste of GIN-dulgence」美饌配對體驗。活動集結兩個商場內的12間星級食府，當中包括經典粵菜、日式料理以及充滿創意的當代美饌，並特別嚴選招牌菜式配搭以本地小黃薑、四季桔等天然香氣調製的氈酒雞尾酒，水準有保證！10 月中起更有得獎調酒師 KT Lam 與 Antonio Lai 驚喜客席登場，消費更可享高達 HK$1,200 電子禮券，著數優惠絕對不能錯過！

專營名古屋傳承鰻魚料理的「うなぎ四代目菊川」，推出招牌作品「菊川名物一本鰻魚三吃」。外皮微焦、肉質豐腴的香烤鰻魚可按傳統三吃品嚐：先嚐炭烤原味，再加入配料，最後淋上溫熱高湯作茶漬飯。配搭的雞尾酒「Moonlit」以 Two Moons Ginger Gin 為基底，加入味醂、柚子、檸檬、蜂蜜及梳打水，酸甜清爽的薑香與柚子氣息正好切中鰻魚的濃郁油脂，在三種吃法之間隨時喚醒味蕾。

「鏞鏞. 藝嚐館」將經典粵式工藝呈現於「石榴炸蝦丸」之中，金黃香脆的外層包裹鮮美蝦肉，沾上甜酸醬與炸蔥絲，口感層次分明。配對的「The Salisbury Jade」雞尾酒混合四季柑氈酒、Seedlip Garden 108、西洋菜蜜、青檸汁、青瓜與氣泡烏龍茶，柑橘的果香與青瓜的爽脆完美提爽，中和炸物的油香；微氣泡感與烏龍茶特有的草本茶香餘韻，更為甜酸滋味添上一抹優雅氣質。



3. Glasshouse Greenery：秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅 × Dandy Butcher

「Glasshouse Greenery」以「秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅」帶來滿滿驚喜，濃郁煙燻片皮鴨搭配甜鹹醬汁、柔滑水牛芝士與青爽京蔥。搭配的雞尾酒「Dandy Butcher」走醇厚個性路線，選用招牌 Dry Gin、玉冰燒、Dry Vermouth、紅棗及朱古力苦精精心調配，溫暖的紅棗辛香與微甘朱古力味呼應片皮鴨的油脂香氣，乾爽的收結同時平衡薄餅的乳香與京蔥辛辣，風味極具深度。