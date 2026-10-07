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出版：2026-Oct-07 18:30
更新：2026-Oct-07 18:30

尖沙咀美食｜K11「Taste of GIN-dulgence」氈酒美食活動 12間星級餐廳限定配搭 4大必食推介

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Joe48

尖沙咀美食｜K11「Taste of GIN-dulgence」氈酒美食活動 12間星級餐廳限定配搭 4大必食推介

K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 即日起至 11 月期間，聯同香港首間手工氈酒蒸餾品牌 Two Moons 緻月，為大家帶來全新「Taste of GIN-dulgence」美饌配對體驗。活動集結兩個商場內的12間星級食府，當中包括經典粵菜、日式料理以及充滿創意的當代美饌，並特別嚴選招牌菜式配搭以本地小黃薑、四季桔等天然香氣調製的氈酒雞尾酒，水準有保證！10 月中起更有得獎調酒師 KT Lam 與 Antonio Lai 驚喜客席登場，消費更可享高達 HK$1,200 電子禮券，著數優惠絕對不能錯過！

0 Taste of GIN dulgence K11 Art Mall 4x5 Hearth Yakiniku by ATUM A5 Japanese Miyazaki Wagyu Chuck Rib Calamansi Gin KAIYŌ Kaiyō Roll Kaiyo Night

4間必食美饌配對推介

1. うなぎ四代目菊川：菊川名物一本鰻魚三吃 × Moonlit

專營名古屋傳承鰻魚料理的「うなぎ四代目菊川」，推出招牌作品「菊川名物一本鰻魚三吃」。外皮微焦、肉質豐腴的香烤鰻魚可按傳統三吃品嚐：先嚐炭烤原味，再加入配料，最後淋上溫熱高湯作茶漬飯。配搭的雞尾酒「Moonlit」以 Two Moons Ginger Gin 為基底，加入味醂、柚子、檸檬、蜂蜜及梳打水，酸甜清爽的薑香與柚子氣息正好切中鰻魚的濃郁油脂，在三種吃法之間隨時喚醒味蕾。

2. 鏞鏞. 藝嚐館：石榴炸蝦丸 × The Salisbury Jade

「鏞鏞. 藝嚐館」將經典粵式工藝呈現於「石榴炸蝦丸」之中，金黃香脆的外層包裹鮮美蝦肉，沾上甜酸醬與炸蔥絲，口感層次分明。配對的「The Salisbury Jade」雞尾酒混合四季柑氈酒、Seedlip Garden 108、西洋菜蜜、青檸汁、青瓜與氣泡烏龍茶，柑橘的果香與青瓜的爽脆完美提爽，中和炸物的油香；微氣泡感與烏龍茶特有的草本茶香餘韻，更為甜酸滋味添上一抹優雅氣質。

3. Glasshouse Greenery：秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅 × Dandy Butcher

「Glasshouse Greenery」以「秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅」帶來滿滿驚喜，濃郁煙燻片皮鴨搭配甜鹹醬汁、柔滑水牛芝士與青爽京蔥。搭配的雞尾酒「Dandy Butcher」走醇厚個性路線，選用招牌 Dry Gin、玉冰燒、Dry Vermouth、紅棗及朱古力苦精精心調配，溫暖的紅棗辛香與微甘朱古力味呼應片皮鴨的油脂香氣，乾爽的收結同時平衡薄餅的乳香與京蔥辛辣，風味極具深度。

4. HOW to Live Well：日本芥辣蛋沙律配薯片及西班牙辣肉腸 × KOMOREBI

「HOW to Live Well」呈獻玩味十足的「日本芥辣蛋沙律配薯片及西班牙辣肉腸」，綿密滑順的芥辣蛋沙律結合香脆薯片與煙燻辛辣的西班牙辣肉腸，口感豐富。搭配的雞尾酒「KOMOREBI」以四季柑氈酒、濃縮咖啡、西柚汁、蜂蜜及湯力水調製，微苦的濃縮咖啡與西柚增加酒體深度，四季桔的柑橘果香則為滑爽蛋沙律與濃郁辣肉腸注入清爽感，呈現平衡極佳的配對體驗。

HOW to Live Well Crunchy Medley KOMOREBI UNAGI YONDAIME KIKUGAWA Ippon Hitsumabushi Set Moonli Glasshouse Greenery BBQ Peking Duck Pizza Dandy Butcher Yung’s Bistro Deep fried Shrimp Balls The Salisbury Jade

即睇K11 餐飲禮遇 

K11 的餐飲體驗將於 2026 年 10 月 12 日至 11 月 30 日期間，為 KLUB 11 會員帶來尊屬餐飲禮遇，延續美饌體驗。於為期 50 日的推廣期內，會員可於 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 超過 30 間指定餐廳，享高達HK$ 1,200 即時餐飲折扣。

會員掃描指定二維碼即可領取餐飲禮遇，包括：

•K11 MUSEA： Taste of GIN-dulgence 餐飲禮遇 - HK$200 美食電子禮券 x 3 張（於指定餐飲商戶堂食單筆消費滿HK$800 即可使用），及

•Taste of GIN-dulgence 餐飲禮遇 - HK$100 美食電子禮券 x 3 張（於指定餐飲商戶堂食單筆消費滿HK$400 即可使用）

•K11 Art Mall： Taste of GIN-dulgence 餐飲禮遇 - HK$100 美食電子禮券 x 3 張（於指定餐飲商戶堂食單筆消費滿HK$400 即可使用）

推廣期及電子禮券有效期： 2026 年 10 月 12 日至 11 月 30 日

Visa 卡持有人尊屬禮遇

另外，合資格 Visa 卡持有人由即日起至 2026 年10 月 31 日期間，首次於「K11 HK」流動應用程式綁定 Visa 卡並於 K11 MUSEA 或 K11 Art Mall Visa 一簽即賺商户使用已綁定的 Visa 卡消費可獲 50 K Dollar 獎賞。 推廣期間憑 Visa 卡到 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 消費，每日可賺取高達 HK$5,000 簽賬獎賞，憑合資格交易於 K11 MUSEA 成功換領獎賞更可免費換領額外 K11 MUSEA 一小時泊車禮遇。即日起至 2027年 8 月 31 日，KLUB 11 鉑金卡及黑卡會員綁定 Visa 卡後於 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 以指定 Visa 卡一簽即賺商戶消費，輕鬆賺取 2 倍 K Dollar 獎賞。以上優惠受適用推廣條款及細則約束。

12間星級餐廳名單

K11 MUSEA
Glasshouse Greenery
招牌菜式 × 特調雞尾酒：秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅 × Dandy Butcher
地址：K11 MUSEA 5 樓 501 號

Greyhound Café Galleria
招牌菜式 × 特調雞尾酒：薄切三文魚配泰式辣汁 × Mr Charming
地址：K11 MUSEA 3 樓 327A 及 327C 號

KAIYŌ
招牌菜式 × 特調雞尾酒：Kaiyō の卷 × Kaiyo Night
地址：K11 MUSEA 1 樓 103A 號

VELO
招牌菜式 × 特調雞尾酒：精選蠔拼盤 × French 75
地址：K11 MUSEA 1 樓 103 及 103A 號

うなぎ四代目菊川
招牌菜式 × 特調雞尾酒：菊川名物 一本鰻魚三吃 × Moonlit
地址：K11 MUSEA 2 樓 219 及 219T 號

金枝玉葉
招牌菜式 × 特調雞尾酒：黃金蟹粉煎腸粉 × Ginger Tonic
地址：K11 MUSEA 4 樓 401 及 401A 號

稻成
招牌菜式 × 特調雞尾酒：招牌酸菜鱸魚 × Ginger Gin Sour
地址：K11 MUSEA B1 樓 B111 號

鮨政
招牌菜式 × 特調雞尾酒：Omakase × The Floating Leaf
地址：K11 MUSEA 5 樓 506 號

鏞鏞. 藝嚐館
招牌菜式 × 特調雞尾酒：石榴炸蝦丸 × The Salisbury Jade
地址：K11 MUSEA 7 樓 704 號

K11 Art Mall
HEARTH 火土燒肉
招牌菜式 × 特調雞尾酒：宮崎和牛三角腹肉 × Calamansi Gin
地址：K11 Art Mall 3 樓 314 號

HOW to Live Well
招牌菜式 × 特調雞尾酒：日本芥辣蛋沙律配薯片及西班牙辣肉腸 × KOMOREBI
地址：K11 Art Mall 2 樓 201 號

幸福鳥
招牌菜式 × 特調雞尾酒：紫蘇帶子左口魚裙邊 Taco × Shisogin
地址：K11 Art Mall 1 樓 106 號

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