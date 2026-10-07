尖沙咀美食｜K11「Taste of GIN-dulgence」氈酒美食活動 12間星級餐廳限定配搭 4大必食推介

K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 即日起至 11 月期間，聯同香港首間手工氈酒蒸餾品牌 Two Moons 緻月，為大家帶來全新「Taste of GIN-dulgence」美饌配對體驗。活動集結兩個商場內的12間星級食府，當中包括經典粵菜、日式料理以及充滿創意的當代美饌，並特別嚴選招牌菜式配搭以本地小黃薑、四季桔等天然香氣調製的氈酒雞尾酒，水準有保證！10 月中起更有得獎調酒師 KT Lam 與 Antonio Lai 驚喜客席登場，消費更可享高達 HK$1,200 電子禮券，著數優惠絕對不能錯過！
4間必食美饌配對推介
1. うなぎ四代目菊川：菊川名物一本鰻魚三吃 × Moonlit
專營名古屋傳承鰻魚料理的「うなぎ四代目菊川」，推出招牌作品「菊川名物一本鰻魚三吃」。外皮微焦、肉質豐腴的香烤鰻魚可按傳統三吃品嚐：先嚐炭烤原味，再加入配料，最後淋上溫熱高湯作茶漬飯。配搭的雞尾酒「Moonlit」以 Two Moons Ginger Gin 為基底，加入味醂、柚子、檸檬、蜂蜜及梳打水，酸甜清爽的薑香與柚子氣息正好切中鰻魚的濃郁油脂，在三種吃法之間隨時喚醒味蕾。
2. 鏞鏞. 藝嚐館：石榴炸蝦丸 × The Salisbury Jade
「鏞鏞. 藝嚐館」將經典粵式工藝呈現於「石榴炸蝦丸」之中，金黃香脆的外層包裹鮮美蝦肉，沾上甜酸醬與炸蔥絲，口感層次分明。配對的「The Salisbury Jade」雞尾酒混合四季柑氈酒、Seedlip Garden 108、西洋菜蜜、青檸汁、青瓜與氣泡烏龍茶，柑橘的果香與青瓜的爽脆完美提爽，中和炸物的油香；微氣泡感與烏龍茶特有的草本茶香餘韻，更為甜酸滋味添上一抹優雅氣質。
3. Glasshouse Greenery：秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅 × Dandy Butcher
「Glasshouse Greenery」以「秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅」帶來滿滿驚喜，濃郁煙燻片皮鴨搭配甜鹹醬汁、柔滑水牛芝士與青爽京蔥。搭配的雞尾酒「Dandy Butcher」走醇厚個性路線，選用招牌 Dry Gin、玉冰燒、Dry Vermouth、紅棗及朱古力苦精精心調配，溫暖的紅棗辛香與微甘朱古力味呼應片皮鴨的油脂香氣，乾爽的收結同時平衡薄餅的乳香與京蔥辛辣，風味極具深度。
4. HOW to Live Well：日本芥辣蛋沙律配薯片及西班牙辣肉腸 × KOMOREBI
「HOW to Live Well」呈獻玩味十足的「日本芥辣蛋沙律配薯片及西班牙辣肉腸」，綿密滑順的芥辣蛋沙律結合香脆薯片與煙燻辛辣的西班牙辣肉腸，口感豐富。搭配的雞尾酒「KOMOREBI」以四季柑氈酒、濃縮咖啡、西柚汁、蜂蜜及湯力水調製，微苦的濃縮咖啡與西柚增加酒體深度，四季桔的柑橘果香則為滑爽蛋沙律與濃郁辣肉腸注入清爽感，呈現平衡極佳的配對體驗。
即睇K11 餐飲禮遇
K11 的餐飲體驗將於 2026 年 10 月 12 日至 11 月 30 日期間，為 KLUB 11 會員帶來尊屬餐飲禮遇，延續美饌體驗。於為期 50 日的推廣期內，會員可於 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 超過 30 間指定餐廳，享高達HK$ 1,200 即時餐飲折扣。
會員掃描指定二維碼即可領取餐飲禮遇，包括：
•K11 MUSEA： Taste of GIN-dulgence 餐飲禮遇 - HK$200 美食電子禮券 x 3 張（於指定餐飲商戶堂食單筆消費滿HK$800 即可使用），及
•Taste of GIN-dulgence 餐飲禮遇 - HK$100 美食電子禮券 x 3 張（於指定餐飲商戶堂食單筆消費滿HK$400 即可使用）
•K11 Art Mall： Taste of GIN-dulgence 餐飲禮遇 - HK$100 美食電子禮券 x 3 張（於指定餐飲商戶堂食單筆消費滿HK$400 即可使用）
推廣期及電子禮券有效期： 2026 年 10 月 12 日至 11 月 30 日
Visa 卡持有人尊屬禮遇
另外，合資格 Visa 卡持有人由即日起至 2026 年10 月 31 日期間，首次於「K11 HK」流動應用程式綁定 Visa 卡並於 K11 MUSEA 或 K11 Art Mall Visa 一簽即賺商户使用已綁定的 Visa 卡消費可獲 50 K Dollar 獎賞。 推廣期間憑 Visa 卡到 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 消費，每日可賺取高達 HK$5,000 簽賬獎賞，憑合資格交易於 K11 MUSEA 成功換領獎賞更可免費換領額外 K11 MUSEA 一小時泊車禮遇。即日起至 2027年 8 月 31 日，KLUB 11 鉑金卡及黑卡會員綁定 Visa 卡後於 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 以指定 Visa 卡一簽即賺商戶消費，輕鬆賺取 2 倍 K Dollar 獎賞。以上優惠受適用推廣條款及細則約束。
12間星級餐廳名單
K11 MUSEA
Glasshouse Greenery
招牌菜式 × 特調雞尾酒：秘製燒烤醬片皮鴨青葱薄餅 × Dandy Butcher
地址：K11 MUSEA 5 樓 501 號
Greyhound Café Galleria
招牌菜式 × 特調雞尾酒：薄切三文魚配泰式辣汁 × Mr Charming
地址：K11 MUSEA 3 樓 327A 及 327C 號
KAIYŌ
招牌菜式 × 特調雞尾酒：Kaiyō の卷 × Kaiyo Night
地址：K11 MUSEA 1 樓 103A 號
VELO
招牌菜式 × 特調雞尾酒：精選蠔拼盤 × French 75
地址：K11 MUSEA 1 樓 103 及 103A 號
うなぎ四代目菊川
招牌菜式 × 特調雞尾酒：菊川名物 一本鰻魚三吃 × Moonlit
地址：K11 MUSEA 2 樓 219 及 219T 號
金枝玉葉
招牌菜式 × 特調雞尾酒：黃金蟹粉煎腸粉 × Ginger Tonic
地址：K11 MUSEA 4 樓 401 及 401A 號
稻成
招牌菜式 × 特調雞尾酒：招牌酸菜鱸魚 × Ginger Gin Sour
地址：K11 MUSEA B1 樓 B111 號
鮨政
招牌菜式 × 特調雞尾酒：Omakase × The Floating Leaf
地址：K11 MUSEA 5 樓 506 號
鏞鏞. 藝嚐館
招牌菜式 × 特調雞尾酒：石榴炸蝦丸 × The Salisbury Jade
地址：K11 MUSEA 7 樓 704 號
K11 Art Mall
HEARTH 火土燒肉
招牌菜式 × 特調雞尾酒：宮崎和牛三角腹肉 × Calamansi Gin
地址：K11 Art Mall 3 樓 314 號
HOW to Live Well
招牌菜式 × 特調雞尾酒：日本芥辣蛋沙律配薯片及西班牙辣肉腸 × KOMOREBI
地址：K11 Art Mall 2 樓 201 號
幸福鳥
招牌菜式 × 特調雞尾酒：紫蘇帶子左口魚裙邊 Taco × Shisogin
地址：K11 Art Mall 1 樓 106 號