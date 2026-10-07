Market Place「澳遊滋味」搜羅200+澳洲新品及獨家美食 必搶7折M6和牛西冷/墨爾本人氣咖啡 一文睇新品優惠

Market Place於即日起至10月29日舉辦「澳遊滋味」活動，橫跨超過70個澳洲本土品牌、精選逾500款美食美酒，當中更有超過200款全新商品登場！無論是天然食材、墨爾本始祖級精品咖啡、國民級乳製品，抑或是話題度極高的人氣零食與手工精釀，全數以優惠價直送到港，讓大家無需飛到南半球，也能零時差品嚐最純正的澳式生活風情。

Market Place獨家引進澳洲頂級肉品Diamantina的和牛系列，其中最瞩目的莫過於在指定分店西式肉檔發售的極罕黃金部位「澳洲M6級和牛西冷」，活動期間更特別提供7折超值震撼優惠！這款和牛既保留了豐富的牛油香氣，又兼具濃郁肉香，食落完全不感油膩。同場還有「澳洲和牛西冷扒SB4+」(優惠價$159)及兩件只需$150的「和牛板腱牛扒SB4-5」，絕對是居家下廚的頂級之選。另外，來自塔斯曼尼亞的Huon Tasmania「澳洲原味煙三文魚」(優惠價$72)以傳統慢火煙燻，鎖住油脂與鮮味；獨家天然Chicken系列雞中翼及雞胸肉等部位亦以優惠價$36起發售。想配搭小酌的話，澳洲熟食肉龍頭Primo推出的「沙樂美腸脆餅」及「高蛋白火腿脆餅」（優惠價$40/兩盒）更是絕佳下酒物。

港人每日必備的咖啡也有驚喜！墨爾本精品咖啡始祖ST. ALi正式獨家登陸，首推皇牌零失手之選「Good Vibrations」咖啡豆，帶有濃郁朱古力、焦糖與堅果香氣，無論手沖或機沖都能維持極高穩定度，推廣期內咖啡豆包裝更享有85折優惠，另有即飲罐裝咖啡可供選擇。健身界力捧的Rokeby Farms高蛋白鮮奶昔(優惠價$25)亦同步登場，主打高鈣、低脂及低乳糖，提供香濃朱古力與特濃咖啡等多款順滑口味。零食控同樣不能錯過！澳洲超人氣超市品牌Woolworths帶來獨家原味及迷你威化餅乾，推廣期間享買第二件半價；手工薯片始祖Kettle則帶來採用100%澳洲薯仔製造的招牌「鹽醋味」與「蜜糖豉油雞味」(優惠價$64/兩包）。加上新登場的MonJayMezza中東風味沾醬系列、Bulla經典雪糕（優惠價$50）及OZblu澳洲珍寶藍桑子等時令生果，全方位滿足一家大小的胃口。

獨家Penfolds佳釀+果香精釀啤酒 優惠折上折

美酒陣容亦相當強大，頂級酒莊奔富（Penfolds）特別於Market Place獨家發售「Bin 23 Pinot Noir」（優惠價$268）及限量版「SpecialShiraz」（優惠價$498）。深受年輕人喜愛的Poco Vino單杯玻璃瓶葡萄酒更推出「Prosecco」等四款新口味，並推出買三送一優惠。喜歡手工啤酒的朋友，則不可錯過藍山精釀品牌Mountain Culture的三款全新果香啤酒（優惠價$35），以及主打零碳水化合物的Better Beer，隨時隨地輕鬆Chill一下！

Market Place「澳遊滋味」推廣期由即日起至2026年10月29日，各款新品及優惠數量有限，售完即止。想一嚐最地道的澳洲風味，記得把握機會到附近分店掃貨！