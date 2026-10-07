論．人物｜閻惠昌帶領香港中樂團邁向金禧50年 《大師神韻》雙城巡演見證大師高光時刻（有片）

閻惠昌帶領香港中樂團邁向金禧50年 《大師神韻》雙城巡演見證大師高光時刻

說到中樂，香港中樂團無疑是最矚目的文化座標。而將樂團引領至國際殿堂的靈魂人物，正是藝術總監閻惠昌。2026年，樂團昂然邁入第50個樂季。回望30載默默耕耘，閻總監當初臨危受命接掌指揮棒，以妙手編織一篇篇樂章。今年，在他帶領下樂團再創健力士世界紀錄，於國際樂壇成為佳話。大師透露，未來將泰然交棒予年輕一代。此番傳承，不但是音樂火種的延續，更圓滿了他多年的夙願。 撰文：Jeff Szeto 攝影：林俊源 協力：Rachel Kee 三十年一晃眼而過 回首1996年6月1日正式上任的那一天，閻惠昌坦言一切是「沒想到」的緣分。「我與香港中樂團初遇在1987年，隔年再度合作，那時我是中央民族樂團的首席指揮。」九十年代中期，他轉往台灣發展。1996年，當時港英政府文化委員會向現代中樂泰斗彭修文發出邀請，可惜彭大師剛宣布接任總監不久便不幸驟逝。「那時候我完全是臨危受命，從台灣來到香港。」這場歷史的巧合，讓閻惠昌一直留在樂團，「真沒想到，30年就這樣一晃眼就過去了。」

以「奕」為題 開放的 50 周年 閻惠昌在九七回歸後，早為樂團定下十六字藝術方針：「植根傳統、銳意創新、不拘一格、自成一體。」今年是香港中樂團金禧50周年，閻惠昌特別選用「奕」一字作為主題，「在漢語中，『奕』字代表大也、燦爛的樣子。」除了字義宏大，他更從中文字的結構，來解釋選這個字的深意：「奕字的中文結構，是360度完全開放的，沒有任何一個地方有封口。」以奕字不封口的視覺意象，來規劃樂團的方向，反映閻總監對國學的淵博，亦完美契合中樂團包容並蓄的胸襟。

四度創健力士紀錄 香港中樂團一直是健力士世界紀錄常客，每次紀錄誕生，都伴隨著閻惠昌對香港這城市的回憶，「樂團在很多重要的發展時期，我會想一些能夠與業界有很大互動，又跟市民共融共享的節目。」早在2001年時，舉辦「香港胡琴節」，成功創下最多人同時演奏二胡。樂團至今4次創下世界世界紀錄，包括最多人同時演奏鼓樂、笛子，及今年的簧樂器合奏，「其實『國際笙簧節』這構思醞釀了20多年，今年終於完成，共1,230人創下『最大規模的簧鳴樂器合奏』紀錄。」中國早在3,000多年前，就發明擁有自由簧的樂器——笙，它在西方自由簧樂器及風琴發展史中，有著舉足輕重作用，「不能說『笙』是西方管風琴的『祖先』，但起碼是重要祖先之一！西方甚至稱其為手持管風琴(Handhold Organ)。」

雙城交響的音樂會 隨著粵港澳大灣區文化融合，香港中樂團近年頻繁北上，更即將在香港與廣州兩地巡迴上演《大師神韻》音樂會，「這幾年我們受廣州星海音樂廳邀請，連續辦了兩次新年音樂會，這次《大師神韻》被列為『粵港澳大灣區文化藝術節』的特選節目，旨在用最高規格的音樂水準演繹大師作品。」《大師神韻》音樂會的演奏曲目，包括《王立平之紅樓夢大提琴隨想曲》是由大提琴家李垂誼與黃學揚共同編曲、李垂誼擔綱獨奏演繹；還有上海音樂學院賈達群教授的《隨想曲．梨園竹調》，由閻惠昌的得意門生王俊侃負責笛子演奏；以及趙季平作曲的《國風》。閻惠昌本尊亦會交出一首個人作品，在音樂會上演奏，「在疫情期間我創作了一首作品《線狂》，靈感來自我家鄉陝西民間的『合陽線腔』，我以此轉化為現代樂隊的狂想曲。」

現代手法翻新粵劇經典《帝女花》 除了《大師神韻》，明年的《香港藝術節》，香港中樂團將聯同陳慶恩博士，推出備受矚目的清唱劇《帝女花》，「其實香港中樂團很早以前就探索清唱劇。當年『香港現代音樂之父』林樂培先生年輕時，就曾用現代樂技法為樂團創作過《秋決》(取材自《竇娥冤》)等大作。」閻惠昌透露，陳慶恩博士本身胡琴演奏造詣深厚，對傳統劇種抱有極大崇敬，同時具備開闊國際視野。兩人前兩年一拍即合，決定用現代清唱劇的結構，重新演繹這段家喻戶曉的樂曲。

難忘指揮與團員融為一體的懾人力量 帶領樂團走過三十載崢嶸歲月，問閻惠昌哪一刻最動容， 「最難忘的，永遠是樂團的演奏水準，以及團員們與我之間的默契。」他憶述，2008年香港中樂團相隔20年再度登陸北京演出，瞬間震動京城，被專家讚譽為民樂發展的「執牛耳者」與「旗幟」，讓他受寵若驚，「當一個樂團能夠上下齊心、指揮與樂手完全融為一體的時候，那個音樂散發出來的力量，足以懾人心魄的。」 去年6月，樂團在國家大劇院的兩場演出，在業界掀起強烈迴響，成為他藝術生涯中又一高光時刻。