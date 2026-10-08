周末好去處｜漁護署推8大體驗團 親手開蚌制珍珠首飾/登魚排釣魚

推連串周末體驗團 登上魚排了解運作+手釣

漁農署推出一系列的周末體驗團，讓參加者親身走進魚場農場。11月內舉辦的3大活動，分別為「白泥魚塘樂」、「吐露漁樂遊」和「八鄉農樂遊」。在白泥魚塘樂中，參加者可在專人的帶領下，了解和認識白泥魚塘和內陸魚塘的操作，並親身體驗開蠔，甚至可在白泥欣賞日落美景。

吐露漁樂遊就帶領團友到三門仔地質公園，認識馬屎洲、吐露港地貌特色。他們亦能登上魚排參與養殖導賞，觀看織魚籠示範，最後更可親手在魚排體驗手釣。八鄉農樂遊主打田間導賞及農耕體驗，參加者可享用農場低碳輕食，並參加手工藝工作坊。