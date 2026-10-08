周末好去處｜漁護署推8大體驗團 親手開蚌制珍珠首飾/登魚排釣魚

放假時想親親大自然？漁農署將於11月及12月推出8大體驗團「漁農自然Chill好玩」，帶領參加者上山下海，感受香港的漁農文化。除了能夠親身登上白泥魚塘，體驗開蠔，更能在深灣海上珍珠養殖場，開蚌尋珠，絕對適合不同年齡層，不妨約齊家人朋友參加！
推連串周末體驗團 登上魚排了解運作+手釣
漁農署推出一系列的周末體驗團，讓參加者親身走進魚場農場。11月內舉辦的3大活動，分別為「白泥魚塘樂」、「吐露漁樂遊」和「八鄉農樂遊」。在白泥魚塘樂中，參加者可在專人的帶領下，了解和認識白泥魚塘和內陸魚塘的操作，並親身體驗開蠔，甚至可在白泥欣賞日落美景。
吐露漁樂遊就帶領團友到三門仔地質公園，認識馬屎洲、吐露港地貌特色。他們亦能登上魚排參與養殖導賞，觀看織魚籠示範，最後更可親手在魚排體驗手釣。八鄉農樂遊主打田間導賞及農耕體驗，參加者可享用農場低碳輕食，並參加手工藝工作坊。
坐船遊覽地質公園 親訪珍珠養殖場開蚌尋珠
12月的活動同樣精彩。在「東北石與海」中，參加者可坐船遊覽地質公園和踏足鴨洲，探索四億年地質奇觀，最後在吉澳，參觀吉澳故事館及天后廟，認識漁民歷史。
想成為一日漁民？在「南區一日漁夫體驗」和「深灣尋珠之旅」中，參加者可到香港仔漁類批發市場和香港仔避風塘參觀，了解魚市場的運作和海上捕撈運作，並即場試食新鮮漁獲；參加者亦可登上漁船前往珍珠養殖場，不但可學習珍珠知識，亦可開蚌尋珠，親手製作專屬珍珠首飾。
想一站式了解香港農業和漁業的話，不妨參與「古洞漁農樂」和「打鼓嶺雙田園遊」，除了在本地農場可親手採摘時令有機蔬果，亦可參觀水耕農場，並以水耕食材製作手工薄餅。
漁農自然Chill好玩
體驗價：每位港幣300元（大小同價）
名額：每團20至25人
年齡：6歲或以上
報名方法：於10月10日至11日在將軍澳東港城舉行「漁農自然Chill好玩」博覽現場即場報名
查詢：漁護署 漁業及海洋護理分署 培訓及發展組
電話：3426 3231 / 6028 9856
團費包括：往來景點的交通、入場費、工作坊費用、輕食/午餐及活動保險。
團費不包括：個人消費、額外飲食及其他未列明費用。