分秒必爭之時：急診獸醫希望寵物主人了解的事項

多年來，我先後在澳洲、美國、英國及香港從事急症獸醫工作。我深刻體會到，寵物生命中最關鍵的時刻，往往發生在主人最徬徨無助的時候：這個情況可以在家觀察，還是應該立即帶寵物就醫？ 急症獸醫經常面對的，是不易察覺的症狀。動物很擅長隱藏病痛，等到症狀變得明顯時，病情可能已相當嚴重。病患每天的情況都不一樣，而這也是這份工作的意義所在——仔細判斷動物的需要，並思考如何為牠們提供幫助。

我常提醒寵主一個重要原則：留意寵物和平日不同的地方。你比任何人都了解自己的寵物。如果你發現狗狗突然變得安靜、不肯進食、喘氣過度，或不停尋找舒適姿勢，可能正在發出求救訊號。而貓咪若開始躲藏、不吃東西，或變得異常孤僻，也不應只當作「有點反常」。 有些警號需要立即就醫，包括呼吸困難、癱瘓、抽搐、嚴重出血、反覆嘔吐、腹部腫脹或疼痛、無法排尿、疑似中毒、中暑及嚴重創傷。遇到這些情況，等待看看牠們會不會自行好轉，可能會讓病情惡化，甚至危及生命。

急症工作也讓我明白，及早處理至關重要。許多急症若能及早發現，治療往往會容易得多。今天看似輕微的問題，明天可能已變成危急狀況：尤其是腸道阻塞、尿路阻塞、毒物中毒及嚴重感染等情況。

事先做好準備，也能在關鍵時刻幫上大忙。請保存常用獸醫的聯絡方式，了解最近的急症獸醫中心在哪裡，並認識哪些藥物或家居用品可能對寵物有害。如果懷疑寵物中毒，請保留產品包裝，或拍照帶給獸醫參考。除非獸醫或中毒控制專家指示，否則切勿自行催吐。 急症獸醫工作中最艱難的或許在於，情況往往難以盡如人意。寵主可能需要在極短的時間內，面對意料之外的診斷結果、財務考量以及艱難的抉擇。我的工作不只是治療眼前的動物，也在於向主人解釋病情、探討治療方案，並協助他們為愛寵作出明智決定。

有時候，我們能做的最重要的事，是辨認動物是否正在受苦，並盡力讓牠感到舒適及獲得尊嚴。 多年急症經驗，讓我更加珍惜人與動物之間深厚的情感連結。我的建議很簡單：即使您不確定寵物遇到什麼問題也無須擔心，我會協助您一同釐清原因。如果您感覺寵物有些異常，請相信您的直覺，隨時帶牠前來接受評估。我們會盡全力幫你的愛寵提供最適切的治療，請記住時刻留意寵物何時表現得與往常不同，並及時採取行動。

城大動物醫療中心住院獸醫 李俊樂醫生