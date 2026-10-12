貓抓板怎樣揀？近半貓咪偏愛這種材質　放錯位置一樣被冷落

明明家中已準備貓抓板，貓咪卻偏偏鍾情梳化和牆角？問題未必出於頑皮，這可能是材質、外形或擺放位置未合心意。日本寵物雜誌《ねこのきもち》近日調查貓咪的磨爪喜好，發現瓦楞紙抓板最受歡迎，平放款亦較普及。獸醫提醒，主人除了參考熱門選擇，更應觀察愛貓的抓磨姿勢和生活習慣，才能找到真正適合牠的用品。
瓦楞紙成大熱 麻製品排第二
調查顯示，46%受訪主人指家中貓咪最常使用瓦楞紙抓板，成為大熱。而麻繩或麻布以28%位列第二，地毯布料佔16%，另有少數貓咪選擇木材等其他表面。
日本獸醫師山口美紀指出，瓦楞紙的坑紋較易讓貓爪着力，抓磨時阻力適中，因而容易吸引貓咪反覆使用。不過，材質排名只反映整體趨勢，個別貓咪仍可能有截然不同的選擇。
平放款最普及 外形要按習慣選擇
外形方面，平放式抓板獲41%受訪者選用，柱狀款佔28%，可兼作休息位置的床形款佔17%，L形款則佔13%。由數字可見，簡單的平面設計接受程度最高，但並不等於所有貓咪都會買帳。
山口美紀解釋，貓咪磨爪時的姿勢各有偏好：有些喜歡伏地向前抓，有些則愛站立伸展。主人可先觀察牠們平日抓家具的角度，再決定選平放、直立或斜面款式，比單看銷量更實際。
4個實用方法提升使用度
提升方法1. 擺在活動路線：可放近睡床、出入口或貓咪經常停留的位置，讓牠醒來伸展或經過時自然使用。
提升方法2. 確保穩固：底部可加防滑墊，直立款亦要固定妥當，避免抓板晃動或翻倒，令貓咪失去安全感。
提升方法3. 預留伸展空間：抓板長度或高度應足以讓貓咪舒展全身，使用時才不會因空間侷促而半途放棄。
提升方法4. 多款並試：可同時提供不同材質及角度，留意哪一款最常出現抓痕，再按實際反應保留合適組合。
更換新抓板 先留下熟悉氣味
瓦楞紙產品使用一段時間後容易積聚紙屑，應定時清潔，表面明顯壓扁或破損便要換新。如果貓咪抗拒新抓板，可用舊板輕擦表面，或先抓出少量痕迹，把熟悉氣味帶到新用品上，降低牠的戒備。