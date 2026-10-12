貓抓板怎樣揀？近半貓咪偏愛這種材質 放錯位置一樣被冷落

明明家中已準備貓抓板，貓咪卻偏偏鍾情梳化和牆角？問題未必出於頑皮，這可能是材質、外形或擺放位置未合心意。日本寵物雜誌《ねこのきもち》近日調查貓咪的磨爪喜好，發現瓦楞紙抓板最受歡迎，平放款亦較普及。獸醫提醒，主人除了參考熱門選擇，更應觀察愛貓的抓磨姿勢和生活習慣，才能找到真正適合牠的用品。

日本獸醫師山口美紀指出，瓦楞紙的坑紋較易讓貓爪着力，抓磨時阻力適中，因而容易吸引貓咪反覆使用。不過，材質排名只反映整體趨勢，個別貓咪仍可能有截然不同的選擇。

調查顯示，46%受訪主人指家中貓咪最常使用瓦楞紙抓板，成為大熱。而麻繩或麻布以28%位列第二，地毯布料佔16%，另有少數貓咪選擇木材等其他表面。

平放款最普及 外形要按習慣選擇

外形方面，平放式抓板獲41%受訪者選用，柱狀款佔28%，可兼作休息位置的床形款佔17%，L形款則佔13%。由數字可見，簡單的平面設計接受程度最高，但並不等於所有貓咪都會買帳。

山口美紀解釋，貓咪磨爪時的姿勢各有偏好：有些喜歡伏地向前抓，有些則愛站立伸展。主人可先觀察牠們平日抓家具的角度，再決定選平放、直立或斜面款式，比單看銷量更實際。